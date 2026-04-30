El exsecretario de Obras Públicas José López declaró en el juicio por la causa Cuadernos y negó haber integrado una asociación ilícita, al tiempo que desligó de responsabilidades a la expresidenta Cristina Kirchner.

Durante su indagatoria ante el Tribunal Oral Federal 7, López sostuvo que su actuación se dio dentro de un gobierno legítimo y rechazó la existencia de una estructura delictiva organizada. En ese sentido, afirmó que nunca vio a la exmandataria como jefa de una asociación ilícita.

El exfuncionario también cuestionó los testimonios de otros imputados que lo involucraron en maniobras ilegales, al señalar que pudieron haber declarado bajo presión para obtener beneficios procesales dentro de la causa.

En su exposición, que duró unos 20 minutos y en la que evitó responder preguntas, López explicó el funcionamiento administrativo de su área y defendió el esquema de gestión de la obra pública, destacando que muchas responsabilidades recaían en provincias y municipios.

Además, buscó desligarse del manejo de fondos, al asegurar que la Secretaría de Obras Públicas no realizaba pagos directos y que esas decisiones correspondían a otros organismos del Estado, como Vialidad Nacional.

El juicio por la causa Cuadernos transita la etapa final de indagatorias y se encamina hacia la fase testimonial, en uno de los procesos judiciales más relevantes por presuntos hechos de corrupción en la Argentina.