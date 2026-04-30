El operativo por la Semana de Vacunación de las Américas en San Juan ya superó las 23 mil dosis aplicadas en apenas cinco días, en el marco de un amplio despliegue sanitario que se desarrolla en todos los departamentos de la provincia.

La campaña, que comenzó el sábado pasado y se extenderá hasta el 2 de mayo, incluye acciones coordinadas en centros de salud, hospitales y puntos estratégicos, con equipos de vacunadores trabajando de manera intensiva para garantizar el acceso a la inmunización.

Según los datos oficiales relevados hasta el 29 de abril, se aplicaron 23.444 dosis, con un fuerte protagonismo del departamento Capital, que encabezó el operativo con 5.957 aplicaciones, reflejando el alcance territorial de la estrategia.

Dentro de las acciones desplegadas, la vacuna antigripal para adultos fue la más aplicada, con 8.196 dosis, seguida por la de Hepatitis B, Doble Bacteriana y distintas variantes de antigripales y neumococo, lo que evidencia la diversificación del esquema de inmunización.

El operativo también incluyó actividades institucionales y de concientización, como el acto de lanzamiento en el Centro Cultural Estación San Martín, donde autoridades provinciales y organismos internacionales destacaron el trabajo del personal de salud y la logística desplegada.

Desde el Ministerio de Salud remarcaron que la estrategia apunta a sostener la cobertura en todos los grupos etarios, con presencia activa en el territorio y una respuesta sostenida de la población, clave para avanzar en la prevención de enfermedades.

La campaña forma parte de una iniciativa regional que busca fortalecer la vacunación como herramienta sanitaria, con el objetivo de reducir y eliminar enfermedades prevenibles en los próximos años mediante operativos sostenidos y de amplio alcance.