Confirman que la causa contra el intendente de Angaco seguirá en el fuero penal

La investigación que involucra al intendente de Angaco, José Castro, y a los concejales Roberto López, Alberto De Los Ríos y Alejandro Paredes continuará en el ámbito penal, luego de que la jueza de Impugnación Ana Lía Larrea rechazara los recursos presentados por las defensas. La resolución ratifica la competencia de la Justicia penal para avanzar en el caso y confirma la intervención del juez Gerardo Fernández Caussi.

El fallo desestima los planteos de los abogados defensores, quienes buscaban trasladar el expediente al fuero Contencioso Administrativo. Con esta decisión, la magistrada sostuvo el criterio adoptado en la instancia previa y habilitó la continuidad de la investigación bajo la órbita penal.

Los ejes de la investigación

La causa analiza el accionar del jefe comunal y de los ediles en torno a un acuerdo impulsado por el Ejecutivo municipal y aprobado por el Concejo Deliberante. Según la hipótesis fiscal, se habría intentado autorizar el pago de una suma millonaria para resarcir un perjuicio vinculado a una causa por malversación de fondos correspondiente a 2019, con el objetivo de evitar un eventual juicio.

El expediente es llevado adelante por el fiscal Francisco Nicolía, mientras que en la audiencia de impugnación intervino la fiscal Marcela Torres. Para el Ministerio Público Fiscal, los hechos podrían configurar delitos como incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Además, no se descarta la posible tipificación de negociaciones incompatibles con la función pública y encubrimiento agravado.

Escenario de tensión y denuncias cruzadas

En paralelo, el conflicto judicial sumó nuevas derivaciones a partir de una denuncia presentada desde la actual gestión municipal. A través del secretario de Planificación, Walter Funes, se impulsó una acción penal contra exfuncionarios de la administración anterior, encabezada por el exintendente Carlos Maza Pezé.

La presentación apunta a determinar si el accionar de Facundo Nievas, exfuncionario condenado por peculado, contó con el aval o conocimiento de sus superiores. En ese marco, se solicita investigar posibles delitos como abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y encubrimiento agravado.

Este cruce de acusaciones configura un escenario de alta tensión política y judicial en el departamento, con investigaciones que podrían ampliarse a medida que avance el proceso.