Levantan el corte en Guandacol tras abrirse una mesa de diálogo con Vicuña

Luego de varios días de protesta en el oeste de La Rioja, vecinos de Guandacol resolvieron levantar el corte sobre la Ruta Nacional 40, tras la confirmación de una instancia de diálogo entre el Gobierno provincial y la empresa Vicuña. La medida de fuerza se había sostenido en el marco de un conflicto que lleva más de dos semanas en torno al desarrollo de proyectos mineros en la región.

La decisión fue adoptada por la asamblea local luego de conocerse la apertura de una mesa de negociación, lo que generó expectativas entre los manifestantes. Según explicó el referente Carlos Alaniz al medio Nueva Rioja, en las horas previas ya existían señales de acercamiento, aunque faltaba la confirmación oficial para avanzar en la desactivación del corte.

Distensión con continuidad del reclamo

Si bien el bloqueo se levantó, los vecinos aclararon que el reclamo no fue abandonado, sino que pasará a canalizarse a través del diálogo con las autoridades y la empresa. Durante los días de protesta, los manifestantes implementaron un esquema de circulación controlada para reducir el impacto total sobre el tránsito en la Ruta 40, uno de los corredores clave de la región.

En este nuevo escenario, se esperan contactos formales con representantes del Gobierno riojano y una futura audiencia con la compañía, con el objetivo de obtener definiciones sobre el avance de los proyectos y sus posibles implicancias ambientales y sociales.

Un conflicto con alcance regional

El levantamiento del corte se produce en un contexto de alta sensibilidad regional, atravesado por tensiones entre La Rioja y San Juan en torno al desarrollo del proyecto Vicuña. A esto se suma una reciente medida judicial que afecta al proyecto Josemaría, considerado estratégico para la actividad minera en la zona cordillerana.

Si bien la desactivación del bloqueo marca una instancia de distensión, el conflicto mantiene derivaciones políticas, judiciales y sociales que continúan abiertas y sin una resolución definitiva en el corto plazo.