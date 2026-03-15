La moda vuelve a marcar un cambio de rumbo en el calzado femenino. Tras varias temporadas dominadas por las botas bucaneras (las que llegan por encima de la rodilla), el otoño 2026 trae una nueva tendencia: las botas de caña corta o botines, que ganan protagonismo por su practicidad y versatilidad.

Las botas de caña baja son la nueva tendencia. (Imagen ilustrativa)

Este tipo de calzado se impone en las colecciones de distintas marcas y diseñadores porque resulta más cómodo para el uso cotidiano y permite armar looks más simples sin perder elegancia. Además, se adapta con facilidad a diferentes prendas, desde pantalones hasta faldas o vestidos.

Entre las razones de su popularidad aparece su facilidad para combinarse con distintos estilos. Los botines funcionan bien con jeans rectos o de corte amplio, con polleras midi o incluso con pantalones sastreros, lo que permite crear outfits tanto casuales como más formales.

Otro factor que impulsa esta tendencia es el clima variable del otoño. Al ser más livianos que las botas altas, los botines se vuelven una opción práctica para los días templados y también para jornadas más frías si se combinan con medias o prendas más abrigadas.

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De esta manera, las botas de caña corta se posicionan como uno de los ítems clave del guardarropa de la temporada, desplazando a las bucaneras y consolidándose como una alternativa moderna, funcional y fácil de adaptar a distintos estilos.