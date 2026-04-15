La localidad de Ezpeleta, en el partido de Quilmes, se encuentra conmocionada tras revelarse la historia detrás del hallazgo de una beba recién nacida en la estación de trenes local. Lo que inicialmente fue reportado como un abandono resultó ser un plan improvisado por una pareja de adolescentes para ocultar un embarazo secreto,. La madre, una joven de 15 años, dio a luz en su hogar sin asistencia médica, guiada exclusivamente por instrucciones obtenidas a través del chatbot de inteligencia artificial ChatGPT,.

Atravesada por el miedo a la reacción de su familia y la falta de supervisión adulta, la adolescente se encerró en el baño de su vivienda para realizar el parto de manera solitaria. Según los reportes, el nacimiento se produjo sin complicaciones técnicas, a pesar de la ausencia de controles profesionales durante los meses previos,.

Una vez concretado el alumbramiento, el novio de la joven, un menor de 16 años, trasladó a la beba hasta las inmediaciones de la estación ferroviaria de Ezpeleta. Allí, abordó a un transeúnte y fingió que acababa de encontrar a la niña abandonada en el lugar. Tras dar aviso a la policía, se activó un protocolo de emergencia que derivó en el traslado de la recién nacida al Hospital Iriarte de Quilmes, donde quedó internada en el área de Neonatología.

El giro definitivo en el caso ocurrió horas más tarde, cuando la adolescente se presentó de forma voluntaria en el centro asistencial y confesó la verdad ante un equipo interdisciplinario. Allí relató cómo el temor y la desesperación la llevaron a recurrir a la tecnología para parir en secreto. Actualmente, las autoridades confirmaron que tanto la madre como la beba se encuentran fuera de peligro y bajo estricto seguimiento profesional.