La escasez de divisas, los cambios que tuvo el gabinete económico desde hace más de un mes, la inflación y las medidas para evitar la sangría de dólares del Banco Central impactan en mayor o menor medida a todos los sectores de la población. En este contexto, algunas de las medidas tomadas para evitar la salida de dólares complica conseguir lúpulos importados y referentes de la cervecería artesanal aseveraron que la IPA, unos de los estilos más demandados en San Juan puede llegar “a desaparecer”.

Días atrás, uno de los líderes cerveceros en el país expresó que por las restricciones a las importaciones de lúpulo “hay riesgo de que las cervezas IPA del mercado argentino puedan desaparecer”. Se trata de Leonardo Ferrari, uno de los dueños de Antares. Por este motivo, DIARIO HUARPE dialogó con emprendedores locales que desde hace algunos años decidieron apostar en el mercado de la cerveza artesanal producida en San Juan.

De acuerdo a lo expresado por los emprendedores locales, los cerveceros compran insumos nacionalizados en pesos, pero los proveedores lo venden directamente a precio dólar. Claro que esto sucede en la mayoría de insumos industriales, no es solo en el ámbito de la cerveza.

Es aquí donde comienzan a presentarse los problemas cuando los cerveceros producen lo que van a vender en la temporada alta, es decir primavera-verano. Si bien la mayoría de los insumos se consiguen, estos comentaron que hay problemas con el lúpulo, porque la mayor parte de estos son importados, lo mismo pasa con algunas maltas y levaduras. “En nuestro caso, tratamos con dólar oficial, que se devalúa un poco, acompañando a la inflación. La mayoría de las cervecerías que trabajamos la IPA, utilizamos lúpulos importados de Estados Unidos o algún otro país. Nos stockeamos para no sufrir alguna escasez más adelante”, aseguró Juanjo de los Ríos, uno de los dueños de Donata del Desierto.

La cerveza IPA es una de las más demandas en el rubro artesanal. Imagen Gastón Vargas/DIARIO HUARPE.

En ese contexto, los productores coincidieron que por el momento, las IPA, el “emblema de la cerveza artesanal” no está en falta. Sin embargo, podrían llegar a desaparecer si no se regulariza en un futuro las importaciones, ya que podría producirse una escasez en este tipo de cerveza.

Por su parte, Melo García de Ancestral dijo que por ahora están consiguiendo el lúpulo, pero es una situación que se vive día a día. Aunque al tratarse de una de las cervecerías más grandes de la provincia, los pedidos de lúpulos son más amplios, a diferencia de aquellos productores más chicos. “Quizás los proveedores priorizan vender más a los que hacemos pedidos más grandes”, señaló.

Sin embargo, García desdramatizó la situación e indicó que no cree que peligre la producción de cervezas IPA, pero sí puede ocurrir que muchas cervecerías ya no usen lúpulos importados porque son caros y muy difíciles de conseguir. “Por ahora no hemos tenido problemas porque nos stockeamos con lúpulo. A veces puede haber algún faltante, pero se trata de reemplazar, aunque en el caso de la IPA si o si se necesita un lúpulo importado”, agregó.

Mauricio Díaz, de Cerveza Cumbre, comentó que al no haber dólares para importaciones, los proveedores a veces no venden el lúpulo o lo venden con un 20, 30% más caro para intentar cubrirse cuando deben volver a stockearse con la empresa que los provee afuera del país. De manera que inevitablemente esto se termina trasladando, no siempre, al valor final que llega a los bares. “No siempre las podemos subir porque nos podemos quedar con las ganas de vender. Por ahí se empieza a ver en bares, distintos precios de una IPA que puede estar entre los $350 a $500. Aunque si decidís tomar algo más caro, te aseguras que tomar algo muy bueno”, amplió.

Las cervezas artesanales usan lúpulo importado, al igual que maltas y levaduras. Imagen Gastón Vargas/DIARIO HUARPE.

Session IPA, una alternativa más nacional

Algunos productores, como es el caso de Cumbre, empezaron a fabricar una alternativa realizada con lúpulos más nacionales. Es así que surgen productos como las Session IPA, una opción que le deja menor rentabilidad a las fábricas, pero que está siendo bien recibida por los consumidores. “La mayoría de las que somos Pymes sufrimos por usar productos importados, por eso nos volcamos a usar algunos lúpulos nacionales para hacer Session IPA. Al cliente no le puedo faltar con algún estilo de cerveza, entonces ofrecemos esta IPA que usa menos lúpulo y alguno nacional para suplantar la falta de alguno de nuestros insumos”, relató Mauricio Díaz.

Características de la cerveza IPA

Este tipo de cerveza requiere de un extra de lúpulos para su conservación. Esto hace que tengan más densidad, así un porcentaje mayor de alcohol. Este añadido de lúpulo hace que tenga un aroma y amargor más intenso. En las English IPA, por ejemplo, no ocurre lo mismo, siendo más suave con menor gusto a lúpulo. Las americanas, sí tienen ese carácter fuerte, con intenso aroma a lúpulo. Existen versiones a las que se le añade dry-hopping, es decir, el lúpulo seco que le añaden en la segunda fermentación.