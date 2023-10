El deportista sanjuanino, Nicolás Tivani, ciclista que formaba parte del equipo Corratec de Italia, informó este fin de semana que deberá bajarse de la bicicleta luego de ser afectado por un virus. El pocitano tuvo Mononucleosis que afectó su rendimiento en las últimas carreras. En comunicación con DIARIO HUARPE, comentó cómo se enteró de la presencia del virus y cómo será su recuperación.

Tivani explicó que desde hace más de un mes, junto a su entrenador, sentían que su rendimiento no era el adecuado y que había algo que le estaba afectando, pero no encontraban el causante. “Me sentía cansado. Cuando hacía mis entrenamientos me sentía fatigado, al igual que en las competencias”, comenzó a contar. El deportista sentía que no estaba brindando ni el 50% de su capacidad, aunque las competencias sí estuvieran a su altura. Es por eso que su entrenador lo mandó a realizarse estudios y análisis para encontrar el causante del bajo rendimiento.

“El entrenador me dijo, hacete tal y tal análisis porque a mí me parece que algo tenés”. Tal fue así que los resultados arrojaron que el sanjuanino había tenido el virus. “Los valores me salieron muy altos y por eso, junto al equipo, tomamos la decisión de que termine la temporada acá. Sería muy egoísta continuar con las competencias porque no las iba a poder terminar”.

“Tengo que hacer reposo y recuperarme bien. También decidimos dejar de lado los Juegos Panamericanos y tratar de recuperarme al 100% de este virus que es un poquito complicado. No quiero que se vuelva a reactivar porque las sensaciones son muy feas”, dijo Tivani.

Con respecto a lo anímico, afirmó que al principio le había afectado mucho porque no sabía y entendía por qué su rendimiento era tan bajo, ya que no lograba terminar ni una competencia. “El entrenador me dijo: yo siento y veo todos tus valores de los entrenamientos y no son los tuyos, en el sentido de que estaba muy bajo. Para mí tenés algo raro en tu cuerpo”. Luego de encontrar la causa, Tivani recuperó la tranquilidad y hoy en día se preocupa en continuar haciendo reposo para recuperarse. Además, aseveró que estará al menos 40 días sin subirse a la bicicleta para poder recomponerse.

El comunicado en redes sociales

“Con esta ilusión comencé la temporada este año, no entendía por qué no podía rendir cuando estaba haciendo todo al 100%. Con mi entrenador @javiersolalo decidimos hacer análisis para ver si había algo raro y dio que hace poco Tuve Mononucleosis (el cual todo el tiempo me sentía fatigado y no podía rendir arriba de la bici) con el equipo decidimos dar por finalizada mi temporada y también me perderé los juegos panamericanos que se realizarán en chile, debido a este Virus. Quiero agradecer a todos por preocuparse y siempre estar ahí con sus mensajitos. Gracias @teamcorratecselleitalia por absolutamente todo me hubiera encantado terminar la temporada de una manera linda, hice todo lo posible para eso (Pero toco así). A pensar en una buena recuperación y que todo mejorará.