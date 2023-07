Tal como lo viene haciendo desde el mes de octubre del año pasado, hace unos días DIARIO HUARPE compartió una charla sobre el agua y la sequía en San Juan, con alumnas y alumnos del Colegio Modelo. En la oportunidad las nuevas generaciones reflexionaron y opinaron sobre la situación y se comprometieron, no solo a hacer cambios en sus vidas por el medio ambiente, sino también a multiplicar el mensaje.

“Creo que hay falta de empatía con el tema ambiente, del agua y la sequía”, dijo Yolanda Arnaez, la profesora del colegio que tomó la iniciativa de inscribirse para las charlas gratuitas que DIARIO HUARPE está dando en escuelas, organizaciones civiles, empresas e instituciones. “Creo que no nos importa. Creo que es una cuestión cultural mirar nuestros propios zapatos y no mirar alrededor. Y mientras a mí no me falte, sigo haciendo lo mismo. Y no estamos viendo que al futuro vamos y si seguimos derrochando, vamos a terminar mal”, dijo.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

DIARIO HUARPE desembarcó en el colegio capitalino con el documental y un total de 700 revistas, de las cuales, más de 90 se distribuyeron entre los estudiantes presentes en la charla y el resto quedó a disposición de la institución educativa para la biblioteca y demás alumnos del establecimiento.

Con las charlas, DIARIO HUARPE busca visibilizar la realidad en la que se encuentra la provincia frente al cambio climático (como consecuencia del calentamiento global), y poner en discusión esta temática, haciendo énfasis en la importancia que tiene el agua como recurso vital.

“No sabía que estábamos tan mal”, manifestó Luciano Gamboa, alumno del colegio. “Creo que también es algo que se oculta mucho. Entonces, nada, podríamos tratar de ir de a poco mejorando para las generaciones que vienen, para nosotros, para nuestros hijos”.

Tanto el material gráfico como el audiovisual tipo documental, son herramientas fundamentales para el trabajo en el aula sobre la temática planteada en todos sus aspectos: social, ambiental, económico, geográfico, biológico, físico, químico, entre otros.

Publicidad

“Este tipo de charla son muy importantes para los chicos porque refuerza muchísimo lo que a diario enseñamos los docentes”, dijo la profe.

La charla en frases

Santiago Zalazar, alumno

“Yo le diría a los de mi generación que seamos conscientes, aún más conscientes, de lo que está pasando y que no cometamos los mismos errores que hemos venido cometiendo hace años”.

Emilia López, alumna

“Hace unos meses me fui de vacaciones a la playa y me di cuenta que los humanos estamos mal, porque todos los días era ver las playas sucias, con desperdicios que tiraba la gente y eso me dio mucha tristeza”

Luciano Gamboa, alumno

“El cambio climático lo estamos generando nosotros por las malas acciones y creo que nos tenemos que hacer cargo”.

Ezequiel Ortiz, alumno

“Y a mí todo esto me da miedo por el futuro. Por nosotros y por los que vendrán”

Yolanda Arnaez, profesora

“Antes, al cambio climático lo teníamos lejos, a años luz, y ahora la cosa cambió, ya nos está golpeando nuestra puerta”.

Dato:

Para saber más sobre la guía y las charlas, hacé clic en los siguientes links:

https://www.diariohuarpe.com/tags/agua-guia-para-entender-la-sequia

Mirá el documental completo en:

https://www.dailymotion.com/video/x8ef64z

Sumate y seguinos en Eco Huarpe:

https://www.instagram.com/eco_huarpe/

https://www.facebook.com/profile.php?id=100092035246300