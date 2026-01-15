La División Policía Rural, junto a personal de Medio Ambiente, llevó adelante dos operativos en el departamento Albardón, donde se concretó la entrega voluntaria de aves silvestres que se encontraban en poder de particulares.

Según fuentes policiales, el primer procedimiento se realizó en Villa Evita, donde dos vecinos identificados como Solís, de 62 años, y Salina, de 67, hicieron entrega de 19 aves. Entre las especies se contabilizaron reina mora, benteveo, loro oratinga, jilgueros, boquense, chamuschín y zorzal pardo.

Publicidad

En los dos operativos rescataron un total de 39 aves silvestres.

En un segundo operativo, llevado a cabo en el barrio San Antonio, un hombre de apellido Figueroa, de 43 años, entregó otras 20 aves. En este caso se registraron ejemplares de reina mora, rey del bosque, zorzal mandioca, diamantes, tordo renegrino, yal, chamuschín, boquense, ninfa, crame y tiribia.

Tras las actuaciones, las aves fueron trasladadas al Faunístico provincial por personal de Medio Ambiente, en una camioneta Toyota Hilux, para su resguardo y evaluación.

Publicidad

Las actuaciones fueron encuadradas como expedientes contravencionales por infracción al artículo 206 de la Ley 941-R, normativa provincial que prohíbe la tenencia, captura y comercialización de fauna silvestre sin autorización, con el objetivo de preservar las especies autóctonas. En este marco, las personas involucradas quedaron a disposición del Juzgado de Paz Letrado, que deberá evaluar las responsabilidades y definir las sanciones correspondientes.