Identificaron a la mujer fallecida en un choque de motos en Media Agua

Un violento accidente de tránsito ocurrido en la tarde-noche de este lunes en la localidad de Media Agua, departamento Sarmiento, conmocionó a la región y dejó un saldo trágico: una mujer fallecida y dos hombres lesionados. El hecho se produjo alrededor de las 23:28 sobre la Ruta 237, en el tramo comprendido entre Búfano y Doncel.

Con el correr de las horas, fuentes policiales confirmaron la identidad de la única víctima fatal. Se trata de Evelyn Nievas, de 34 años, domiciliada en el Barrio Las Lagunas, en la localidad homónima, perteneciente también al departamento Sarmiento.

Cómo ocurrió el siniestro

De acuerdo a las primeras informaciones, el siniestro se desencadenó cuando una motocicleta en la que circulaban dos personas (un hombre y la ahora occisa) impactó de manera violenta contra otra moto que se encontraba detenida en la vía, en la que viajaba un único ocupante.

El choque fue de tal magnitud que, lamentablemente, la mujer que oficiaba de acompañante perdió la vida en el acto, a la espera de la llegada de los servicios de emergencia.

Heridos y asistencia médica

Los dos hombres involucrados en el accidente resultaron heridos y fueron asistidos en el lugar por personal sanitario. Posteriormente, ambos fueron trasladados a un centro de salud cercano para recibir una atención médica más exhaustiva y evaluar la gravedad de sus lesiones. Hasta el momento, no se ha brindado un parte oficial sobre su estado de salud.

Investigación en curso

Personal policial y de criminalística trabajaron en el lugar del hecho durante varias horas, realizando las pericias de rigor para intentar reconstruir la mecánica del accidente. Las autoridades buscan determinar las causas que originaron la colisión, especialmente por qué una de las motos estaba detenida en la ruta y las circunstancias en las que se produjo el impacto.

La investigación continúa en curso para esclarecer las responsabilidades en este trágico suceso que ha sumido en el dolor al departamento Sarmiento.