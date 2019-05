Alberto y Cristina Fernández se presentaron como candidatos

A una semana del anuncio de Cristina Fernández de Kirchner que dejó atónito a todo el arco político, el ahora precandidato a presidente Alberto Fernández compartió un acto con la exmandataria en Merlo en el que instó a los militantes a "convencer a los argentinos que creyeron y los defraudaron". "Tengo una ventaja sobre todos ustedes, cuando tuvimos que enfrentar estos problemas, en el despacho de al lado tenía a un tipo que tenía claro lo que había que hacer. De Néstor Kirchner aprendí cómo hacerlo", añadió Fernández.

"A los cuatro millones y medio de pobres que dejó Macri les vamos a tender la mano y sacarlos. Para ellos hacemos política. Que en el siglo XXI tengamos que soportar que el 40% de los argentinos estén soportando pobreza y miseria no lo vamos a permitir. Seguro que es difícil resolverlo, pero lo vamos a hacer entre todos, con todos, solidariamente ayudándonos para sacar del pozo a esos argentinos", dijo Fernández en su primer acto como candidato a jefe de la Nación.

Por su parte, Cristina Fernández de Kirchner, quien luego de un repaso por la jornada del Bicentenario de Mayo de 2010, resaltó: "Tampoco esperen que dos dirigentes puedan hacer todo. Entre todos tenemos que exigir que distintos dirigentes, espacios, no solamente políticos o partidiarios, sino sociales, económicos, empresarios, medios de comunicación, y cada uno de nosotros, podamos celebrar un reencuentro, y también, un contrato social que nos permita entender que no hay triunfos individuales ni realizaciones individuales si no es colectiva la realización de una sociedad".

"Se trata de volver a recuperar ese espíritu que nos animó a todos los argentinos sin distinciones en ese Bicentenario. Siento que lo podemos y tenemos que hacer, me siento obligada a tener que hacerlo. Por eso las decisiones. Siempre responden a convicciones profundas, uno puede equivocarse o acertar, nadie tiene asegurado el éxito, pero sin lugar a dudas, las decisiones basadas en las convicciones tienen al menos la coherencia y la fuerza del espíritu, del corazón y del creer", destacó.

"Cuánta gente piensa que lo que tiene es producto de su esfuerzo, pero cuánta gente se sigue levantando a la misma hora que se levantaba antes, yendo al mismo trabajo. ¿Cómo vive ahora y cómo vive antes? Éramos todos los que teníamos que estar bien en el país para que todos y todas pudiéramos hacerlo", concluyó Cristina, quien fue la primera en hablar.