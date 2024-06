San Juan y su esencia, la solidaridad: cuando una persona es solidaria, tiene siempre la intención de ayudar, ya sea con su tiempo, con trabajo o poniendo al servicio de los demás una habilidad especial de la que es capaz. Luisa Alejandra Morales tiene 39 años y desde hace ocho, esta mujer ayuda a que los chicos coman. Es que, junto con un grupo de vecinos, colabora para que 107 niños reciban una merienda.

Ale, con le dicen sus vecinos a esta sanjuanina solidaria, vive en el barrio Valle Grande, uno de los complejos habitacionales más grandes de San Juan. Contó que ella es la encargada del Merendero "La Sonrisa de Ceci", hace ocho años que ayuda a un total de 107 personas, mayormente chicos, pero también adultos mayores y discapacitados. Alejandra contó que siente "una alegría muy grande" al poder ayudar a los demás.

"Vienen chicos desde los tres o cuatro años con la tacita a pedirnos leche o comida, es importante poder darles una asistencia, aunque sea mínima", relató.

Morales dijo que si bien ella es la cara visible del grupo que trabaja por el merendero, "hay muchas mujeres y hombres que ayudan a la gente que lo necesita en este tiempo que estamos pasando, dando apoyo, una merienda, una cena o un almuerzo".

Explicó que además del alimento que les dan a los chicos, ellos aprenden a ayudar al otro viendo el ejemplo de quienes los asisten. A esto se suma que también les brindaron clases de apoyo y toda la contención con las herramientas que tienen a su alcance.

La referente también habló de su salud, es que ella contó que hace un tiempo le diagnosticaron cáncer de mama. La mujer contó que ya pasó lo peor, ya que pudo superar cirugías y quimioterapia y ahora sigue con controles preventivos. "Ayudando a la gente me he sentido muy bien, porque como que se me olvidaba el tema de salud que tenía empecé con el tratamiento y todo, pero nunca deje de ayudar", recordó.

Ante la pregunta de si en San Juan son muchas las almas solidarias, Alejandra opinó que "en San Juan hay gente solidaria que le sale del corazón ayudar a otra persona, hay otros que lo ven mal porque dicen que los chicos tienen a sus padres para que les den un vaso de leche, pero siempre hay gente que no lo ve así y que de corazón buscan ayudar a otras personas", aseguró.

Ya sobre el final de la entrevista con este diario, Alejandra contó con orgullo que tiene tres hijos, la mayor de 24 años, un hijo de 22 y otro chico de ocho años, además, hace tres meses, se sumó a la familia la primera nieta. Toda mi familia siempre me vio ayudar a los demás, mis hijos han aprendido a ser solidarios", concluyó orgullosa.