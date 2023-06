La inestabilidad económica que afecta a todos los sectores del país llegó también a los que tratan de ayudar a los que menos tienen. Los merenderos de San Juan ya no pueden prestar la misma asistencia por falta de recursos y en algunos casos tuvieron que dejar de recibir gente por no contar con la infraestructura necesaria para hacerle frente a las bajas temperaturas.

DIARIO HUARPE dialogó con las referentes de tres merenderos de San Juan. Entre las tres asisten a unas 270 personas aproximadamente, ya sea con una merienda, un plato de comida, bolsones de alimentos o ropa. Pese al esfuerzo de cada una, hay un denominador común que está afectando fuertemente la manera en que pueden asistir a niños y adultos. El aumento de precios de las cosas.

Sandra Quinteros, a cargo del merendero “De Todo Corazón” explicó a este medio que la situación económica los está atravesando y vieron afectadas la manera en que ayudan. “Desde hace un tiempo estamos entregando alimentos sábado por medio. Antes era algo de todos los sábados”, destacó.

La mujer reconoció que esto se debe a que las donaciones que recibían de alimentos y carne, ya no es con la misma regularidad. “Antes nos donaban más cantidad y con mayor frecuencia, pero entendemos que para ellos la situación también es complicada en lo económico y se ven limitados”, explicó.

En el caso de Quinteros, son unos 100 chicos que asisten entre los merenderos que tienen en Rawson y Caucete. “En este último tiempo algo que sí hemos notado lamentablemente que aumentó la cantidad de chicos que vienen. Eso nos da una idea de lo mal que está en algunas zonas”, dijo.

Por último, Adriana Muñoz, de “Asociación del Milagro”, contó que ve un fenómeno entre las personas que antes ayudaban a los que menos tienen. “La gente ya no dona como antes. No sabemos bien por qué, pero en el último tiempo disminuyó muchísima la gente que ayuda”, aseguró.

En este sentido no solo hace referencia a los alimentos o dinero, sino también a algo sumamente útil, como es la ropa y el calzado usado. “Hemos notado un incremento de personas que llegan a pedir algo. Actualmente, asistimos a unas 125 personas en los departamentos de Pocito y Capital. Nos cuesta mucho poder ayudar a todos”, concluyó la mujer.

Sin asistencia por el frío

Sumado a esto, en el caso de la Marcela Mielo, a cargo de Comedor “Las Águilas”, el frío fue un factor determinante para no poder continuar con la ayuda a unos 50 chicos. “Desde el mes de mayo nosotros con mucha pena tuvimos que dejar de brindar asistencia porque no contamos con un lugar cerrado para poder protegernos de las bajas temperaturas. Tenemos el salón, pero no llegamos a poder hacer el techo”, destacó la mujer.

Finalmente, la mujer solidaria dijo que solo reciben la asistencia del gobierno con 25 bolsones de alimentos. “Duplicamos la cantidad de personas y eso no obliga a tener que hacer sorteos para ver quién se lleva comida a su casa”.

Dato

Según el Indec, la inflación en el mes de mayo llegó al 7,8 %. Los rubros que más aumentos sufrieron indumentaria y alimentos.