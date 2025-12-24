La inestabilidad climática marcará la jornada de este miércoles en San Juan tras la emisión de una alerta amarilla por parte del Servicio Meteorológico Nacional. Los departamentos de 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil se encuentran en la trayectoria de tormentas de variada intensidad que iniciarán por la tarde y se intensificarán hacia la noche, pudiendo presentar granizo y actividad eléctrica intensa.

Las autoridades prevén que la precipitación acumulada se sitúe entre los 20 y 50 milímetros, con la posibilidad de superar estos valores en áreas localizadas.

El viento también será un factor crítico: se anticipan ráfagas del sector sur entre las 12 y 15 horas, alcanzando velocidades de hasta 60 km/h, seguidas por ráfagas intensas del sureste entre las 17 y 18 horas.

Se recomienda a la población especial cuidado con objetos sueltos, árboles y estructuras que puedan verse afectados, instando a los ciudadanos a seguir rigurosamente las indicaciones de seguridad y las actualizaciones del pronóstico para garantizar su protección.