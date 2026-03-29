Mirtha Legrand sorprendió a Hernán Drago con un halago hot

La "Mesaza" de este fin de semana dejó un momento que se volvió viral en cuestión de minutos. Fiel a su estilo directo y sin vueltas, Mirtha Legrand sorprendió a Hernán Drago con una serie de halagos que dejaron al modelo y conductor al borde de la timidez. "Tenés buen físico, sos buen mozo", disparó la Chiqui, desatando las risas de los demás invitados.

Durante la reciente edición de La Noche de Mirtha, Drago se prestó a un diálogo honesto sobre su trayectoria en el modelaje. Sin embargo, no esperaba que la conductora lo pusiera "contra las cuerdas" al indagar sobre su magnetismo personal y si las mujeres solían enamorarse de él con facilidad.

Accidentes y gajes del oficio

Antes del momento de tensión romántica, el modelo recordó un episodio accidentado en Comodoro Rivadavia. Relató cómo una falla estructural en una pasarela hizo que una colega cayera del escenario: "Yo atino a agarrarla, no se lastimó. Pero le ha pasado a grandes como Pampita; el show debe continuar", reflexionó sobre la exigencia de las pasarelas.

Fue tras esta anécdota que Legrand aprovechó para resaltar la planta del invitado. Ante la consulta sobre su éxito con las mujeres, Drago intentó eludir la respuesta con una sonrisa incómoda: "Yo no pondría ese título", alcanzó a decir, aunque la diva insistió remarcando su atractivo.

El amor en tiempos modernos

Con humildad, el invitado agradeció los elogios de la Chiqui y se animó a analizar cómo han cambiado los vínculos afectivos. "Yo me he enamorado poco. La manera de comunicar ha cambiado, las mujeres están muy lanzadas y sueltas a la hora de expresarse", señaló Drago, marcando una diferencia entre su experiencia personal y los códigos de seducción actuales.

La charla cerró con un clima de calidez, demostrando una vez más que, a pesar de las décadas al aire, Mirtha mantiene intacta su capacidad para sacar las declaraciones más inesperadas de sus invitados, combinando la elegancia con ese toque de picardía que solo ella posee.