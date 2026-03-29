Este domingo comenzó con un escenario de película en el barrio porteño de Constitución. Un choque entre un colectivo de la línea 168 y un móvil de la Policía de la Ciudad terminó con el patrullero incrustado en el interior de una pizzería histórica y la unidad de transporte contra un árbol. El saldo del siniestro es de ocho personas heridas.

El hecho se produjo minutos antes de las 7 de la mañana en la intersección de las calles San Juan y Sáenz Peña. Según las primeras pericias y el testimonio de quienes presenciaron el impacto, el colectivo circulaba por Sáenz Peña cuando impactó de lleno contra el lateral del patrullero que transitaba por la avenida San Juan.

La violencia del choque fue tal que el vehículo policial atravesó la puerta de entrada de un local gastronómico de la zona, quedando completamente dentro del establecimiento. Por su parte, el colectivo perdió el control y terminó subido a la vereda, frenando su marcha contra un ejemplar de arbolado público.

Producto del accidente, ocho personas sufrieron lesiones, aunque afortunadamente todas de carácter leve. Entre los heridos se encuentran: dos oficiales de policía, quienes lograron bajar del móvil por sus propios medios y fueron trasladados al Hospital Británico, cinco pasajeros y el chofer del interno 168, quienes fueron derivados por el SAME a los hospitales Penna y Ramos Mejía para su observación.

La investigación ahora busca determinar las responsabilidades de ambos conductores. Testigos en el lugar indicaron que el colectivo habría cruzado la intersección con el semáforo en rojo, mientras que el patrullero circulaba a gran velocidad debido a que se dirigía a cubrir un llamado de emergencia por un robo en las inmediaciones.

En el lugar trabaja personal de Bomberos y efectivos de la Policía Científica. Debido a la magnitud del operativo, el tránsito en la calle San Juan se encuentra totalmente cortado, mientras que en Sáenz Peña la circulación es parcial, generando importantes demoras en el ingreso a la zona sur de la ciudad.