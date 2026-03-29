Un hombre de 46 años protagonizó un violento accidente rural en el departamento Valle Fértil. El damnificado perdió el equilibrio mientras montaba y, producto de la caída, debió ser trasladado de urgencia hasta la Ciudad de San Juan debido a la complejidad de sus lesiones.

Según informaron fuentes policiales, el siniestro ocurrió en la localidad de Balde de Astica. El damnificado, identificado como Marcelino Daniel Cabral, por motivos que aún se investigan, el animal realizó una maniobra que provocó su caída al suelo.

Inmediatamente después del accidente, Cabral fue auxiliado y trasladado al centro de salud de Valle Fértil. Sin embargo, tras los primeros estudios, los médicos locales determinaron que el paciente requería una atención de mayor complejidad. Una vez ingresado al Hospital Guillermo Rawson. Los profesionales de la salud le diagnosticaron fractura de escápula derecha y politraumatismos diversos.

Por razones de jurisdicción, en el caso intervino el personal de la Comisaría 12da, quienes labraron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias exactas en las que se produjo el accidente en el campo. El paciente quedó en observación.