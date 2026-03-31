Alex Caniggia mostró el proceso láser para remover sus icónicos tatuajes

Alex Caniggia volvió a convertirse en tendencia en las redes sociales tras exhibir un fuerte cambio físico que tomó por sorpresa a sus seguidores. El mediático difundió imágenes en su Instagram @alexcaniggia desde un centro especializado en estética donde comenzó un proceso para modificar su imagen personal, buscando eliminar los tatuajes que cubrían gran parte de sus brazos.

A través de un video, el influencer dejó ver el trabajo de una profesional utilizando tecnología láser, que es el método más usado actualmente para la remoción de tinta. Mientras se encontraba recostado en pleno procedimiento, manifestó “me saco la manga” en referencia a los diseños que ocupaban la totalidad de su brazo.

Este posteo generó una inmediata reacción de sus fans, considerando que los tatuajes fueron por años su marca registrada. Alex construyó gran parte de su identidad con una imagen extravagante y llamativa, usando prendas ostentosas, cambios de look constantes y tinta visible en brazos, torso y cuello.