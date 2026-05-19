El programa Trabajando Sueños inició formalmente su fase operativa en San Juan tras la rúbrica de los primeros acuerdos entre el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y el sector privado. Esta iniciativa, que funciona bajo la órbita de la Dirección de Personas con Discapacidad, ya cuenta con los primeros siete postulantes desempeñándose en sus puestos de trabajo, dentro de un cupo total de 60 personas seleccionadas de la Base de Datos de Inserción Laboral de la provincia.

La titular del área, Paula Moreno, destacó a DIARIO HUARPE que la versión 2026 llega con mejoras significativas respecto al año anterior, especialmente en el apoyo económico que reciben quienes realizan el entrenamiento.

"Una de las modificaciones más importantes tiene que ver con la ampliación del subsidio, que el año pasado era de $200.000 y este año es de $350.000", explicó la funcionaria.

Además, se amplió el rango de edad para participar, permitiendo la inscripción de personas de entre 18 y hasta los 60 o 65 años que posean el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.

Las tres líneas de acción del programa

El esquema de Trabajando Sueños se divide en tres ejes estratégicos para cubrir diferentes necesidades de inserción. La Línea A, que es la que se encuentra en ejecución activa, ofrece un entrenamiento de seis meses en empresas privadas con un subsidio estatal. Moreno detalló que también existe la Línea B, destinada a inserciones transitorias en eventos masivos del Estado como la Fiesta del Sol o colonias de verano, y la Línea C, que funciona como un servicio de consultoría gratuita para firmas que desean contratar personal por fuera del subsidio oficial.

Sobre esta última modalidad, la directora comentó que grandes empresas como Vicuña Textil o Arcor han mostrado interés. "Si quieren hacer inclusión, nosotros podemos ayudarlos de nuestra base de datos a buscar los perfiles, le hacemos la selección y le mandamos a lo mejor tres o cuatro perfiles", señaló Moreno respecto al asesoramiento que brindan a los equipos de Recursos Humanos.

Primeras incorporaciones y rubros

Las actas acuerdo firmadas el pasado 12 de mayo involucraron a empresas de diversos sectores, desde el marketing digital hasta el rubro deportivo. Entre los primeros beneficiarios se encuentran Miguel Canario y Mariana Roses, quienes se capacitarán en redes sociales en la consultora Estracom; Javier Palacio De la Rosa, que se desempeña como repositor en Napoli Tienda de Frío; e Iván Collante, quien asiste en las clases de gimnasia del establecimiento Altis Gym.

Moreno subrayó la importancia del acompañamiento técnico que realiza su equipo para garantizar que el entorno sea funcional y empático. "Ese acompañamiento incluye visitas a las empresas, hacer ajustes por ahí a lo mejor en el horario, en la tarea, y acompañar sobre todo a la empresa si necesita algo específico", puntualizó.

Avances y expectativas para el 2026

El balance del 2025 dejó una vara alta para la gestión actual, habiendo logrado 129 procesos de inserción laboral totales. En lo que respecta estrictamente al entrenamiento de seis meses (Línea A), de los 60 participantes del año pasado, siete lograron quedar efectivos en las empresas que los contrataron, un resultado que la dirección busca repetir o superar.

Para las próximas semanas de mayo se espera completar la firma de las actas restantes con las 35 empresas interesadas, con el objetivo de que el 100% de los beneficiarios esté en funciones a principios de junio. Según Moreno, el programa ha logrado derribar barreras culturales en el sector empresarial: