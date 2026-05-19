La tensión se sintió desde el primer minuto. Dos escuelas, dos estilos completamente distintos y un mismo objetivo: seguir avanzando en una nueva edición de UPD Unidos por el Desafío de Grupo Huarpe. De un lado, el Colegio El Tránsito de Nuestra Señora, 5to A de Capital, identificado por la unión y el compañerismo. Del otro, la Escuela Provincia de Tucumán, 5to 3ra de Rivadavia, un curso que se define como divertido, con personalidades parecidas y mucha química grupal. El resultado terminó siendo tan parejo que hubo que recurrir a una definición de aproximación para conocer al ganador.

Representando al equipo azul estuvieron María Sol Oltra y Florencia Peña, acompañadas por la profesora Micaela Olivera. Antes de comenzar, destacaron que son un curso que se apoya constantemente y que lleva años compartiendo experiencias juntos. En la vereda opuesta, el equipo naranja estuvo integrado por Lara Romero y Lourdes Montaña, junto a la profesora Eliana Luna. Ellas describieron a su curso como unido, divertido y muy parecido en carácter y gustos. Además, confesaron que cuando llegue el egreso van a extrañar especialmente a las porteras Ana, María y Rocío, figuras fundamentales en el día a día escolar.

Colegio El Tránsito de Nuestra Señora, 5to A de Capital y Escuela Provincia de Tucumán, 5to 3ra de Rivadavia. FOTO HUARPE.

La competencia arrancó cuesta arriba para el equipo azul. En la primera ronda, El Tránsito giró la ruleta y cayó matemática, pero la respuesta no fue correcta. La Escuela Provincia de Tucumán aprovechó la oportunidad: les tocó arte y respondieron correctamente, tomando ventaja desde el inicio.

En la segunda ronda, el panorama volvió a favorecer al equipo naranja. El Tránsito tuvo nuevamente matemática y no logró sumar, mientras que las representantes de Rivadavia acertaron una pregunta de deportes y ampliaron la diferencia. Recién en la tercera ronda llegó la recuperación parcial del equipo azul, que respondió bien ciencia. Sin embargo, la Escuela Provincia de Tucumán mantuvo el ritmo y acertó historia, dejando el marcador 3 a 1.

Cuando parecía que el duelo empezaba a inclinarse, llegó la reacción. En la cuarta ronda, El Tránsito utilizó el comodín para geografía y logró descontar con una respuesta correcta. Del otro lado, el equipo naranja decidió no usar comodín, cayó en geografía y falló. El partido cambió de clima por completo.

La quinta ronda terminó de encender la competencia. El equipo azul acertó deportes y la Escuela Provincia de Tucumán no pudo responder correctamente lengua. El marcador quedó 3 a 3 y los nervios empezaron a jugar su propio partido.

La igualdad continuó en la sexta ronda: El Tránsito falló lengua y el equipo naranja tampoco logró acertar ciencia. Todo seguía abierto. En la séptima y última ronda tradicional, ambos equipos volvieron a responder correctamente. El azul acertó arte y el naranja usó el comodín en matemática para mantener el empate.

Con el marcador igualado, las pizarras salieron a escena y el estudio quedó en silencio. La pregunta de aproximación definiría todo: ¿cuántas palabras tiene aproximadamente “La Odisea”? El equipo azul respondió 500 mil palabras, mientras que el naranja escribió 150 mil. La cifra correcta era 134.560 palabras y la respuesta más cercana terminó inclinando la balanza.

Así, la Escuela Provincia de Tucumán, 5to 3ra de Rivadavia, logró avanzar de ronda en una definición cargada de suspenso. El curso unido y divertido dio un paso más en UPD Unidos por el Desafío y quedó más cerca de cumplir el sueño del viaje de egresados.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.

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