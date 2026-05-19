La diputada provincial del PJ, Marisa López, una de las dirigentes más cercanas al exgobernador Sergio Uñac, salió a respaldar la proyección presidencial del pocitano y aseguró que tiene un perfil “más federal” que el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Ademas, le bajó el tono bajar el tono a las versiones de enfrentamiento entre el uñaquismo y el giojismo dentro del peronismo sanjuanino y aseguró que “nosotros no mostramos entre nosotros esto que ustedes marcan tan tajantemente”.

La legisladora dijo en el Café de la Política, programa que se emite por HUARPE TV, que la proyección presidencial del pocitano es de un perfil “más federal” que el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Consultada sobre si Uñac tiene estructura suficiente para disputar una candidatura presidencial frente a Kicillof, López evitó poner el foco en la diferencia de peso electoral entre Buenos Aires y el resto de las provincias. “Buenos Aires tiene más votantes. Está todo bien, pero si usted suma todas las provincias argentinas, ¿cuántos tenemos?”, planteó.

En esa línea, remarcó que el exmandatario sanjuanino representa mejor a las provincias que el dirigente bonaerense. “Yo creo que es el candidato federal”, sostuvo. Y profundizó: “No sé si Kicillof sepa tanto del sur o del oeste o del norte de la Argentina, como lo puede saber un gobernador”.

Para López, la construcción nacional de Uñac recién está comenzando, aunque consideró que tiene capacidad política para consolidarse. “Es una construcción que está iniciando y que la va a poder lograr”, afirmó, al tiempo que remarcó que cuenta con respaldo de sectores del peronismo en distintos puntos del país.

Además de defender el posicionamiento nacional de Uñac, la diputada insistió en que dentro del PJ sanjuanino no existe una fractura política profunda entre los distintos sectores internos. Según indicó, las diferencias que aparecen públicamente muchas veces responden más a interpretaciones mediáticas que a un quiebre real en el partido.

“Sí creo que frente a diferencias personales, si las existiera, hay que resignar parte de cada uno para trabajar unidos y en conjunto”, expresó. Incluso se mostró optimista sobre la posibilidad de que el peronismo provincial vuelva a mostrar unidad en futuras elecciones. “Yo creo que sí”, respondió cuando fue consultada sobre un eventual acercamiento entre los distintos espacios.

De todos modos, evitó confirmar si el exgobernador José Luis Gioja trabajaría políticamente para una eventual candidatura presidencial de Uñac. “No lo sé, pregúnteselo a él”, respondió.

Cuando se le mencionó que Gioja había dicho que “Uñac no puede caminar por la calle”, López salió en defensa del exgobernador y atribuyó esas diferencias al plano estrictamente personal. “Yo creo que está equivocado”, lanzó.

Textuales

Marisa López / Diputada provincial