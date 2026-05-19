Virgilio y Homero Expósito fueron una de las duplas más brillantes, innovadoras y trascendentales de la historia del tango. Nacidos en Zárate, estos hermanos revolucionaron la música popular entre las décadas de 1940 y 1950, aportándole una enorme sofisticación musical y una profunda renovación poética.

Homero era el maestro en la letra, todo un vanguardista en su estilo. Rompió el clásico lenguaje arrabalero para introducir el surrealismo, metáforas complejas e imágenes poéticas de impacto visual con una sensibilidad de las vivencias humanas universales.

Virgilio, en cambio, fue el pianista, compositor y director de orquesta que le introdujo al género su influencia del jazz, el impresionismo europeo y la música clásica. Armonías complejas, giros melódicos y modernidad, fue lo que le imprimió por aquellos años dejando un legado virtuoso en la música ciudadana.

Esta esencia, es lo que se buscará transmitir y evocar en una noche imperdible. Con el delicado y fino toque de músicos e intérpretes que vienen de Mendoza, llega a la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario, “Tango Homenaje”, una propuesta que rendirá tributo a los Expósito, con una calidad digna de destacar. Este próximo jueves 21 de mayo (a las 21:30 hs.) subirán al escenario Patricia Cangemi, Diego Flores, Diego Ferreira y Mariano Colombo, junto a Claudia Putalivo en la danza. Este colectivo, ofrecerá un homenaje cargado de emociones.

Previo a la velada, Patricia Cangemi habló con DIARIO HUARPE que junto al grupo harán el debut de esta puesta en San Juan. “Sentimos la necesidad de unirnos en esta propuesta dado que estamos pasando cosas complicadas de gestionar en esta época. De alguna manera, queremos homenajear a nuestros poetas y compositores argentinos, promoviendo un concepto distinto. Así nació este ‘Tango Homenaje’ que lleva más de un año de vida como proyecto artístico”, definió Cangemi.

Con una labor de ensayos y de elaboración de un guión que incluye temas como “Trenzas”, “Siempre París” o “Afiches”, “Chau no va más”, “Maquillaje”, “Que me van a hablar de amor” y otros clásicos más, habrá un largo recorrido por las distintas etapas de los hermanos tangueros.

“Hemos tratado que para este espectáculo entre todo en su lugar. La poesía de Homero Exposito resulta fundamental porque marca no solo la importancia del escritor, del cantor, del bandoneón y del bailarín. En este género, se disfruta en todas esas dimensiones”, señaló Patricia.

Por eso, Claudia, como bailarina de danza clásica, se ha perfeccionado en el tango desde hace mucho tiempo y Diego, con su guitarra, aparece en momentos muy puntuales, al igual que el solo de Cangemi. “Tratamos que haya momentos para todo, para la danza, para el canto, para lo musical y tratamos de disfrutarlo en el escenario para la gente pueda comprenderlo también por dónde va el concepto de este homenaje”, remarcó Patricia.

En los momentos previos al debut, durante los ensayos de la Sala Auditórium, al conocerla, el grupo quedó impactado por la acústica del lugar. “Estamos muy contentos por esta sala magnífica y viene muy bien no solo para hacer música académica, sino también música popular. Es muy lindo trabajar en este ámbito”, afirmó la cantante.

En detalle

“Tango Homenaje” estrena el jueves 21 de mayo en la Sala Auditórium (España y Córdoba). Las entradas generales tienen un valor de $20.000. Pueden adquirirse en la boletería del teatro, de lunes a viernes de 9:30 hs. a 14 hs. y sábados de 9:30 hs. a 14 hs. También por TuEntrada.