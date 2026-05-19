La minera australiana Challenger Gold presentó los resultados clave de su Estudio de Prefactibilidad (PFS) para el yacimiento Hualilán, ubicado en el departamento Ullum. El reporte técnico valida una operación a cielo abierto con una vida útil inicial de 14 años y una producción promedio anual de 135.000 onzas de oro equivalente, consolidando el regreso de San Juan a la agenda de producción aurífera tras más de una década sin nuevas aperturas de este tipo.

La compañía avanza formalmente hacia la etapa de Factibilidad Definitiva (DFS) y comenzó a estructurar los requisitos técnicos y legales para adherirse al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Esta presentación marcará un hito para la provincia: se convertirá en la sexta solicitud de adhesión tramitada desde San Juan.

El esquema financiero diseñado por la consultora Ausenco establece un gasto de capital inicial (Capex) de US$ 267 millones para la puesta en marcha. Durante este período de construcción y arranque, que demandará dos años, la mina prevé alcanzar una producción inicial de 105.000 onzas. A este monto se sumarán US$ 337 millones adicionales a lo largo de la vida útil del yacimiento, destinados exclusivamente a tareas de sostenimiento operativo y expansión de la infraestructura.

La estrategia de procesamiento se basará en dos circuitos paralelos e independientes: una planta de lixiviación en pilas de 8 millones de toneladas anuales (Mt/a) para mineral de menor ley, y una planta de flotación y lixiviación convencional de 1,5 Mt/a que permitirá obtener barras doré y un concentrado de zinc de alta pureza. Para optimizar costos, Challenger firmó un memorando de entendimiento con YPF Luz; el acuerdo prevé que la energética financie la infraestructura eléctrica mediante un contrato PPA, reduciendo US$ 48 millones de la inversión inicial de la minera.

El impacto socioeconómico proyectado incluye la creación de 900 puestos de trabajo directos e indirectos, además del desembolso de US$ 287 millones en concepto de regalías provinciales y US$ 542 millones en impuestos nacionales y aranceles de exportación. En sintonía con este avance, la casa matriz en Perth concretó una captación de capital en la Bolsa de Australia por 85 millones de dólares australianos (unos US$ 61 millones) para financiar las perforaciones de expansión y completar los estudios definitivos en el tercer trimestre.

Hasta el momento, tres iniciativas sanjuaninas ya recibieron luz verde: Los Azules, Nuevo Gualcamayo (explotación de oro y plata) y Veladero (ampliación de capacidad productiva).Proyectos en evaluación: Existen otras propuestas en análisis y etapa de definición, destacándose el distrito cuprífero Vicuña (que integra Josemaría y Filo del Sol), además de El Pachón.Volumen de inversión: San Juan lidera el ranking nacional con más de USD 43.000 millones en inversiones anunciadas, centradas principalmente en cobre y oro