La fiscal coordinadora de Cavig, Claudia Ruiz, confirmó que en San Juan se registraron 1.192 denuncias por violencia intrafamiliar y de género entre octubre de 2025 y lo que va del 2026. En ese mismo período, además, se retiraron 53 denuncias, una situación que desde el organismo judicial consideran alarmante por las circunstancias que rodean a muchas víctimas. Según detalló la funcionaria, gran parte de esos casos estuvieron vinculados a presiones familiares, dependencia económica y temor a represalias.

Ruiz explicó que detrás de las denuncias retiradas existen distintos factores que complejizan el proceso judicial. “Muchas personas llegan a la instancia de denuncia en un contexto de crisis emocional y luego enfrentan presiones del entorno para no continuar”, sostuvo a DIARIO HUARPE. También señaló que algunas víctimas deciden retroceder por miedo a quedarse sin sustento económico o por la presencia de hijos en común.

“En varios expedientes advertimos situaciones de intimidación indirecta, promesas de cambios de conducta y pedidos insistentes de familiares para evitar que la causa avance”, indicó la fiscal. En otros casos, agregó, las personas denunciantes manifestaron temor a quedar expuestas socialmente o a sufrir nuevas agresiones.

Desde Cavig remarcaron que, aunque una denuncia sea retirada, la investigación puede continuar si existen elementos suficientes para sostener la causa. “El retiro no implica necesariamente que el hecho no haya existido. Muchas veces hay informes médicos, testimonios y antecedentes que permiten seguir adelante”, aclaró Ruiz.

Las cifras del informe

De acuerdo con los datos difundidos por el organismo, el 79% de las denuncias fueron realizadas por mujeres, mientras que el 21% correspondió a hombres. Ruiz explicó que se trata de una tendencia histórica dentro de la provincia. “Las estadísticas suelen mantenerse en una proporción cercana al 80% de mujeres y 20% de varones”, afirmó.

La fiscal también detalló que las lesiones físicas continúan siendo el delito más denunciado. “Son los casos más visibles y generalmente el entorno cercano logra advertir rápidamente lo que ocurre”, expresó. A su vez, mencionó que persisten numerosas denuncias por amenazas y desobediencia de órdenes judiciales.

Ruiz aseguró que el organismo trabaja en un informe anual más amplio para evaluar la evolución de los casos y fortalecer las herramientas de contención. “Necesitamos que las víctimas sepan que no están solas y que existen mecanismos de acompañamiento durante todo el proceso”, concluyó.