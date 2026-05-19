De acuerdo al nuevo informe suministrado por el Centro de Economía Política Argentina, indica que, hasta la fecha, más de la mitad de proyectos aprobados por el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) les generará un gran costo fiscal a las arcas estatales.

El Estado Nacional dejará de percibir unos 1.069 millones de dólares anuales y su mayor impacto en la pérdida de recaudación se sentirá en el próximo mandato presidencial, entre 2029 y 2033, cuando los proyectos aprobados entren en etapa de producción.

Aún más, con la aprobación de “Súper RIGI” profundizaría el costo fiscal, por la baja de Impuesto a las Ganancias, el tributo de mayor incidencia en los beneficios otorgados a las empresas.

El análisis del informe del CEPA, advierte que, lejos de traer “nuevas” inversiones, 7 de los 12 proyecto aprobados por el RIGI ya habían sido anunciados públicamente antes de la aprobación del régimen.

“Esto sugiere que el RIGI no está generando necesariamente inversiones nuevas, sino otorgando beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios extraordinarios a proyectos que probablemente se hubieran desarrollado de todos modos”, sostiene el documento.

El informe también relativiza los logros del RIGI respecto de incentivar inversiones privadas al precisar que el 68,5% de las inversiones comprometidas corresponden a tres proyectos en los que participa la estatal YPF.

Una de ellas es el parque de energía solar “El Quemado”, inaugurada la semana pasada por el jefe de Gabinete Manuel Adorni; con inversión de YPF Luz. Las otras dos, aún en etapa de construcción, cuentan con participación de YPF como parte de un conglomerado de empresas nacionales e internacionales: Vaca Muerta Sur y Licuefacción GNL.

Condicionamiento futuro

El informe precisa que el régimen votado por el Congreso de La Nación dentro de la Ley Bases tiene como principales beneficios para las empresas que comprometieron inversiones (por un total de 26.680 millones de dólares) la reducción de derechos de exportación al 0% -que ya estaba vigente para petróleo, gas, oro y cobre-, la baja de la alícuota del Impuesto a las Ganancias -de 35% a 25%-, la exención a los aranceles de importación de bienes de capital y certificados del crédito fiscal en la etapa pre-operativa.

El análisis (que se nutrió de datos publicados del Ministerio de Economía, Jefatura de Gabinete y las proyecciones de las empresas) indica que los 12 proyectos aprobados tendrán exportaciones por 28.141 millones de dólares (en la etapa de plena producción), con un costo fiscal base de 1069 millones de dólares, que podría variar entre 786 y 1.395 millones entre escenarios de menor o mayor exportación.

El CEPA precisa que, de los 12 proyectos aprobados, solo “El Quemado” fue inaugurado, mientras que el resto se encuentre en etapa de construcción hasta 2028; por lo que el beneficio de mayor impacto para el costo fiscal es en esta etapa de exenciones a las importaciones y los certificados de crédito fiscal, que calcula en un costo fiscal estimado de entre 300 y 560 millones por año.

En ese punto, el documento advierte que el mayor impacto se sentirá, a partir de 2028, cuando los proyectos ingresan en etapa de plena producción cuando la reducción de la alícuota en Ganancias genere una renuncia recaudatoria de 545 millones de dólares anuales en el escenario base, concentrada en proyectos de alta rentabilidad como el GNL de Southern Energy y Los Azules.

En paralelo, las retenciones de exportación resignadas representan 107 millones de dólares anuales, afectando principalmente al litio (Rincón de Litio y Hombre Muerto Oeste, con alícuota del 4,5%) y la plata (Diablillos y Gualcamayo). El petróleo, gas y oro, la alícuota ya era 0% antes del RIGI y el cobre se sumó a partir del decreto 563/2025.

El presidente Javier Milei anunció semanas atrás el envío de un proyecto de “Súper RIGI” al Congreso, que significaría una reducción mayor del impuesto a las Ganancias (al 15%) para sectores como producción de batería de litio, hidrógeno verde y data centers, lo que profundizaría el costo fiscal.

Yacimiento de litio Shutterstock, otro proyecto dentro del RIGI.

El mito de “nuevas inversiones”

Una de las fuentes del trabajo fue el último informe del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al Congreso. En él, el Gobierno argumentó que “no contempla ingresos provenientes de las actividades económicas generadas en el marco del RIGI, con lo cual no hay afectación alguna al equilibrio fiscal”, debido a que las inversiones no existirían sin el régimen.

Sin embargo, el CEPA revisó con archivo de medios especializados los anuncios públicos de los proyectos que integraban el RIGI y documentó que 7 de los 12 ya habían sido anunciados públicamente, contaban con estudios avanzados, inversiones realizadas o definiciones estratégicas previas a la sanción del RIGI.

Entre ellos, el parque solar El Quemado, el proyecto Rincón de Litio de Río Tinto o el yacimiento Los Azules ya estaban en carpeta o en etapa de evaluación técnica mucho antes de la existencia del régimen.