Un joven de 19 años fue detenido en flagrancia luego de ser sorprendido en el interior de un vehículo intentando sustraer un estéreo. El hecho ocurrió en la tarde del día en inmediaciones de calles General Mosconi y Quiroz, en jurisdicción de la Comisaría 36ª.

Según informaron fuentes policiales, el procedimiento se inició a las 17:19 horas, cuando personal del Comando Radioeléctrico Sur tomó conocimiento, a través del equipo de comunicaciones, de una aprehensión civil en el lugar mencionado. Al arribar, los efectivos observaron a un grupo de hombres que retenían contra su voluntad a un sujeto.

La Policía vinculó a una causa de hurto al ladrón de 19 años.

De inmediato, los uniformados entrevistaron al damnificado, quien manifestó que momentos antes sorprendió al individuo dentro de su vehículo con el estéreo en sus manos y los cables ya cortados, lo que evidenció la maniobra delictiva.

Ante esta situación, el personal policial procedió a la aprehensión formal del sospechoso, identificado como Alessandro Yoel Oviedo Castro, alias “Cañita”, de 19 años, domiciliado en el barrio La Estación, en Rawson. El joven fue reducido en el mismo lugar, en calle General Mosconi y Quiroz, a las 17:23 horas.

El Peuegeot al que ingresó el acusado a robar el estéreo.

Durante el procedimiento, se secuestró un estéreo de color negro, marca genérica, que había sido sustraído del vehículo. El accionar de los presentes permitió frustrar el delito antes de que se concretara la sustracción total de los efectos.

En el lugar intervino personal de la Comisaría 36ª, bajo directivas de la oficial subinspectora Belén Aballay, con la participación de los efectivos Leandro Oyola, Renzo Carmona, Agostina Tivani y Pablo Narváez.

Posteriormente, se dio intervención a la Unidad de Abordaje Territorial (UAT) y se hizo presente el ayudante fiscal de turno de la UFI Flagrancia, Fernando Montaña, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia. La causa fue caratulada como robo en grado de tentativa y quedó a disposición de la Justicia.