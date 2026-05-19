Más de 50 chicos competirán en el primer torneo de “bot-batallas” en San Juan

La innovación tecnológica aplicada al juego y al aprendizaje tendrá una nueva experiencia en San Juan con la realización del primer torneo de “bot-batallas” organizado por Comparte-Lab. La propuesta, orientada a niños, niñas y adolescentes de entre 3 y 17 años, ya cerró sus inscripciones y contará con la participación de 50 chicos.

La actividad surgió a partir del interés de los propios alumnos del espacio educativo, que solicitaron nuevas experiencias vinculadas a la robótica y la tecnología. Desde la organización explicaron que el torneo combinará diseño, programación, electrónica y competencia en un formato de desafíos y batallas entre robots construidos íntegramente por los participantes.

“Es el primer torneo de bot-batallas que organiza Comparte, a pedido de los niños porque ellos nos demandan constantemente innovación en todo lo que vamos haciendo”, señalaron desde la institución.

Cómo será la competencia

Durante los jueves de mayo, los participantes trabajan en la construcción de sus robots luchadores dentro del laboratorio ubicado en calle 25 de Mayo 470 oeste, entre Santiago del Estero y avenida Alem. Allí aprenderán a desarrollar estructuras y mecanismos con distintas habilidades para competir en un ring de batalla.

Según detallaron, algunos robots estarán diseñados para empujar, otros para levantar, golpear o desplazar a sus rivales. Además, incorporarán sistemas de movimiento con dirección 360° para facilitar el desplazamiento dentro del área de combate.

Los grupos estarán divididos por edades y trabajarán en distintos turnos, de 17:30 a 18:30 y de 19 a 20:30, adaptándose a la disponibilidad de las familias.

La gran final será el 30 de mayo

El torneo culminará el sábado 30 de mayo con las competencias finales, que también se desarrollarán en el espacio de Comparte-Lab. La modalidad será eliminatoria, con cruces entre robots hasta llegar a semifinales y final.

El ganador obtendrá la primera copa de las “bot-batallas”, en una jornada que buscará combinar entretenimiento, creatividad y formación tecnológica.

Desde la organización destacaron que la propuesta apunta a incentivar el pensamiento lógico, el trabajo manual y la resolución de problemas a través de experiencias prácticas vinculadas a la robótica y la electrónica.