El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió su pronóstico para la provincia de San Juan correspondiente al martes 19 y miércoles 20 de mayo de 2026, donde se destaca la ausencia total de precipitaciones y una marcada amplitud térmica, especialmente en la primera jornada.

De acuerdo con el reporte oficial, el martes comenzará con cielo despejado y una temperatura de 3 °C durante la mañana, con vientos leves del sector suroeste que oscilarán entre 0 y 2 km/h. Hacia la tarde, el cielo estará algo nublado y el termómetro ascenderá hasta los 17 °C, mientras que los vientos rotarán al este con velocidades de entre 7 y 12 km/h. Ya por la noche, se mantendrá la condición de algo nublado, la temperatura descenderá a 11 °C y el viento soplará del sur entre 7 y 12 km/h. La probabilidad de precipitaciones será nula (0 %) en todos los tramos del día, y no se prevén ráfagas significativas.

En cuanto al miércoles 20, el SMN indica que la madrugada presentará cielo parcialmente nublado, una temperatura de 9 °C y vientos del sur de entre 7 y 12 km/h. Durante la mañana, la temperatura bajará levemente hasta los 7 °C, el cielo se mantendrá parcialmente nublado y la intensidad del viento aumentará a valores de entre 13 y 22 km/h, siempre con dirección sur. Por la tarde, el cielo seguirá parcialmente nublado, la temperatura máxima alcanzará los 16 °C y el viento, del sector sureste, se mantendrá entre 13 y 22 km/h. Finalmente, durante la noche, el cielo estará mayormente nublado, el termómetro marcará 13 °C y el viento disminuirá su intensidad a 7 - 12 km/h, retornando al sur. Al igual que el martes, la probabilidad de lluvias será de 0 % en todas las franjas horarias y no se esperan ráfagas destacadas.