Alex Caniggia se convirtió en tendencia en redes sociales al reaccionar al triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las Elecciones 2025. El influencer lanzó una fuerte “chicana” para el kirchnerismo.

El hijo de Claudio Paul Caniggia utilizó un "tono histriónico" para celebrar la victoria de LLA y criticar a la oposición. En su mensaje, expresó contundentemente: “Parece que la gente aprendió a votar. Vamos, ‘Peluca’, de meterle para adelante sin dudar”.

Su mensaje más directo estuvo dirigido a los votantes kirchneristas: “Y vos ‘kuka’ polentero, ya sé que lo que digo no te va a gustar y ponete a laburar”.

Alex Caniggia no se limitó a su mensaje, sino que también utilizó su cuenta para compartir varias fotos y memes en referencia a las elecciones. Estas publicaciones se burlaban principalmente de los votantes de Fuerza Patria.

El mediático también compartió un mapa de la provincia de Buenos Aires, el cual comparaba los ganadores en cada uno de los partidos entre septiembre y octubre. Junto a esta imagen, Caniggia dejó una sentencia final dirigida a sus críticos: “A llorar al campito. A laburar. Les re cabió”.