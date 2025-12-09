La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y 13 clubes de Primera División están en el centro de una investigación judicial por presuntas maniobras de lavado de dinero. Este martes 9 de diciembre, la Policía Federal Argentina (PFA) ejecutó 35 allanamientos simultáneos en sedes de la AFA y en clubes, entre los que se destacan Racing, Independiente y San Lorenzo.

Los procedimientos fueron ordenados por el juez Luis Armella y se extendieron a la sede central de la AFA en Viamonte 1366, al predio de Ezeiza utilizado por la Selección Argentina y a la Liga Profesional. La pesquisa se enfoca en la financiera Sur Finanzas, vinculada al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y busca determinar si los contratos de patrocinio con clubes eran en realidad una fachada para operaciones de lavado de dinero.

Publicidad

La investigación apunta a que Sur Finanzas otorgaba préstamos a los clubes y luego recuperaba esos montos a través de derechos de televisación o acuerdos de marketing. Las autoridades judiciales se llevaron documentación y equipos electrónicos para analizar la posible conexión financiera irregular entre la casa madre del fútbol argentino y la empresa.

La fiscal Cecilia Incardona solicitó además levantar el secreto fiscal y bancario de los 13 clubes involucrados para esclarecer la existencia de maniobras ilícitas. Entre las instituciones allanadas se encuentran, además de los grandes mencionados, Argentinos Juniors, Platense, Deportivo Morón, Los Andes, Excursionistas y Barracas Central, este último presidido por el hijo de Tapia.

Publicidad

Excursionistas fue uno de los primeros clubes en emitir un comunicado para aclarar su situación. La entidad afirmó que su vínculo con Sur Finanzas se limitó a un "acuerdo de sponsoreo" y que no mantiene "ningún tipo de relación societaria, financiera ni administrativa" con la financiera investigada. Además, expresó estar "a plena disposición de la Justicia" y reafirmó su "compromiso con la transparencia".

Este escándalo judicial se produce en un momento de alta tensión deportiva. Racing, uno de los clubes allanados, acaba de eliminar a Boca Juniors en La Bombonera y se clasificó para la final del Torneo Clausura 2025, donde enfrentará a Estudiantes en Santiago del Estero. La incertidumbre legal podría afectar el desempeño institucional y deportivo de los equipos involucrados.