El presunto autor del asesinato de un bebé ocurrido en una barbería de Rosario reconoció haber efectuado los disparos que provocaron la muerte del niño, aunque intentó justificar su accionar al declarar que no sabía que el menor estaba dentro del local.

El acusado, identificado como Kevin Portillo, realizó la admisión durante la audiencia imputativa ante la fiscal Agustina Eiris, quien investiga el caso que conmocionó a la ciudad santafesina. Durante su declaración sostuvo: “Nunca vi que estaba el bebé en la barbería”, y aseguró que, de haber advertido su presencia, no habría disparado.

La víctima fue Gian Mastrocola, un niño de aproximadamente un año que estaba en brazos de su padre dentro del comercio cuando se produjo el ataque armado. El hecho ocurrió en una vivienda de calle Melincué al 6100, donde funcionaba una barbería.

Según la reconstrucción de los investigadores, el episodio se originó tras una discusión previa dentro del local. Minutos después, los agresores regresaron al lugar y uno de ellos efectuó varios disparos contra el frente del comercio. Uno de los proyectiles impactó en el pequeño y también dejó herido a su padre.

Tras el ataque, el presunto tirador intentó escapar en una motocicleta, pero cayó durante la huida y fue retenido por un gendarme que se encontraba fuera de servicio hasta que llegó la policía. En el procedimiento se secuestró un revólver calibre .38 con varios cartuchos disparados.

En la audiencia judicial, el juez Juan Gasparini dictó prisión preventiva para los imputados mientras continúa la investigación, que busca determinar la participación de otras personas involucradas en el ataque armado.