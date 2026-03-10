Un trabajador de 49 años murió en la ciudad de General Roca, Río Negro, luego de quedar atrapado tras el derrumbe de una excavación mientras realizaba tareas en una obra cloacal. El accidente ocurrió en un sector donde se desarrollan trabajos vinculados al Plan Director de Desagües Cloacales de la localidad.

El hecho se registró cerca del mediodía en la zona de Canal Grande y calle Mendoza, donde un grupo de operarios realizaba excavaciones. Por causas que aún se investigan, una parte del terreno cedió y provocó el derrumbe que dejó a tres trabajadores atrapados bajo tierra.

Bomberos Voluntarios, personal de emergencias y efectivos policiales desplegaron un operativo para retirar la tierra y rescatar a los obreros. Dos de ellos pudieron ser liberados con vida, aunque presentaban golpes y lesiones.

El tercer trabajador, identificado como Hugo Ariel Breppe, permaneció atrapado durante aproximadamente 20 minutos. Fue rescatado en estado crítico y trasladado al hospital Francisco López Lima, donde los médicos realizaron maniobras de reanimación durante más de 45 minutos, pero finalmente confirmaron su fallecimiento.

El accidente generó conmoción en la comunidad local y motivó la intervención de la Fiscalía, que ordenó realizar peritajes y una autopsia para determinar con precisión las circunstancias del derrumbe y las responsabilidades en la obra.

La obra en la que ocurrió el accidente forma parte de un proyecto de ampliación del sistema cloacal de la ciudad y está a cargo de una empresa privada contratista.