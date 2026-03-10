Obras Sanitarias (OS) anunció que este miércoles 11 de marzo realizará trabajos de empalme de una perforación de refuerzo a la cañería de nexo en calle 6 al este de Vidart, en el departamento Rawson.

Debido a estas tareas, el servicio de agua potable estará interrumpido aproximadamente entre las 9:00 y las 17:00 horas, según informó el organismo. El corte afectará a distintos barrios y sectores cercanos mientras se realizan las maniobras técnicas en la red.

Entre las zonas que sufrirán la interrupción se encuentran Barrio Huarpe, calle 6 desde Vidart hasta Lemos, Barrio Teresa de Calcuta y áreas aledañas. Desde la empresa pidieron a los vecinos tomar las precauciones necesarias durante la jornada.

Además, recordaron que los tanques domiciliarios están diseñados para abastecer a los hogares por más de 24 horas, siempre que se realice un uso responsable del agua potable durante el período de corte.

Desde OS recomendaron cuidar las reservas de agua y priorizar el consumo esencial mientras se desarrollan los trabajos, que buscan mejorar el funcionamiento y la presión del sistema en la zona.