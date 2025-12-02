José Alperovich, de 70 años, debió ser operado de urgencia e internado en el Hospital Italiano a raíz de una grave complicación gastrointestinal. El exgobernador, quien cumple una condena de 16 años de prisión por abuso sexual de su sobrina, fue trasladado desde su departamento en Puerto Madero, donde reside bajo prisión domiciliaria por razones de edad y salud, hasta el centro médico.

La noticia de su internación ocurrió apenas dos días después de que trascendiera su casamiento con Marianela Mirra. Su joven esposa, Mirra, la ex participante de Gran Hermano, ha permanecido a su lado. Mirra, de 41 años, acompaña a Alperovich durante todo el procedimiento.

La repercusión mediática creció al viralizarse fotos de Marianela Mirra en el área de espera del Hospital Italiano, material que fue dado a conocer por el conductor de LAM, Ángel De Brito. En las nuevas fotografías que se hicieron públicas "se reforzó la custodia de Alperovich" mientras permanece en el centro de salud.

Mirra y Alperovich residen juntos en Puerto Madero desde junio, luego de que al exgobernador se le otorgara el beneficio de la prisión domiciliaria. El malestar que derivó en la operación de urgencia se produjo poco después de haber celebrado su matrimonio con Mirra.

Respecto a la causa de la descompensación, en un inicio, su entorno asoció el malestar del ex gobernador a los nervios por el casamiento, por su situación procesal o algo que haya comido en la fiesta. Sin embargo, el cuadro se agudizó hasta llegar a un problema más serio que requería una intervención en un centro de alta complejidad.