La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable recordó a la comunidad las vías oficiales para denunciar casos de maltrato animal y dio detalles sobre el funcionamiento de los quirófanos móviles de esterilización, en el marco de las políticas públicas destinadas a proteger a las mascotas y controlar la superpoblación.

Las denuncias pueden realizarse de manera anónima a través del Call Center, enviando un mensaje de WhatsApp al 2644305057. Para que el trámite sea efectivo, se recomienda brindar datos concretos como la dirección exacta, descripción del hecho, tipo de animal afectado y, de ser posible, evidencia en fotos o videos. Una vez ingresada la denuncia, se asigna un número de reclamo que permite realizar un seguimiento posterior.

El área de Fiscalización de la Secretaría, junto al Programa de Tenencia Responsable de Mascotas, evalúa los casos con inspectores y veterinarios autorizados. En caso de constatarse infracciones, se aplican sanciones según la normativa vigente. Además, las denuncias también pueden radicarse en la Policía Ecológica o en la Policía Rural.

En paralelo, la Secretaría informó que los quirófanos móviles de esterilización continúan recorriendo distintas zonas de la provincia. Para acceder al servicio, los animales deben tener entre 6 meses y 10 años de edad, estar en buen estado de salud y presentarse en ayuno de al menos ocho horas. En el caso de las hembras, no deben estar en celo ni preñadas, y deben haber pasado 45 días desde el último parto.

Los turnos se solicitan de lunes a viernes, de 8 a 12 horas, al número 4305937. Además, los tutores responsables deben llevar a los caninos con correa y bozal.

La Secretaría también trabaja en derribar mitos vinculados a la castración. Aclaró que no es necesario que las hembras tengan crías antes de la cirugía, ni que el procedimiento genere obesidad o cambios de carácter en los machos. Por el contrario, la esterilización ayuda a prevenir enfermedades, controlar conductas como el marcaje y el vagabundeo, y aumentar la esperanza de vida de los animales.

Próximo operativo

Como parte de su agenda, la Secretaría de Ambiente realizará un operativo especial el 15 de septiembre en el Club Atlético Huaco, en San Martín s/n entre Perú y Chile, donde se llevarán adelante tareas de vacunación, chipeo de perros potencialmente peligrosos y esterilización de mascotas desde las 8:30 horas.