El expresidente de México Andrés Manuel López Obrador volvió a la vida pública, reapareciendo con un mensaje en apoyo a Cuba y llamando a ayudar al pueblo de la isla con un depósito en una cuenta bancaria de una asociación civil, en medio del bloqueo económico de Estados Unidos.

En una publicación en su cuenta de X, convocó a la ciudadanía a participar en una colecta a favor del pueblo cubano. “Estoy en retiro, pero me hiere que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba”, expresó el exmandatario.

“A quienes piensan que se trata de un pleito ajeno, les recuerdo lo que dijo el general (Lázaro) Cárdenas cuando fue la invasión de playa Girón: 'No es lícito preconizar nuestra indiferencia ante su heroica lucha, porque su suerte es la nuestra'”, señaló López Obrador sobre los acontecimientos de 1961, cuando unos 1.500 mercenarios estadounidenses intentaron invadir la Bahía de Cochinos, pero se encontraron con la resistencia cubana, encabezada por Fidel Castro.

Ante ello, AMLO hizo un llamamiento a ayudar al pueblo cubano mediante un depósito en una cuenta bancaria de una asociación civil. “Invito a que todos depositemos en la cuenta de Banorte 1358451779 de la asociación civil Humanidad con América Latina, abierta por ciudadanos, escritores y periodistas para comprar alimentos, medicinas, petróleo y gasolina, y ayudar al pueblo cubano. ¡Que cada quien aporte lo que pueda!”, manifestó.

Durante su mandato, López Obrador reafirmó los lazos entre México y Cuba e incluso visitó La Habana en mayo de 2022, donde el político fue reconocido por el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, quien le confirió la Orden de José Martí, la más alta condecoración que otorga el Gobierno cubano.

El viernes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, comentó los recientes contactos entre Cuba y Estados Unidos y reiteró que su Gobierno seguirá promoviendo el diálogo diplomático y respaldando al pueblo cubano en medio de las crecientes presiones del Gobierno encabezado por Donald Trump en contra de la isla.

Estados Unidos mantiene un bloqueo económico y comercial contra Cuba desde hace más de seis décadas. El embargo, que afecta gravemente a la economía del país, fue ahora reforzado con numerosas medidas coercitivas y unilaterales por parte de la Casa Blanca.