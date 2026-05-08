La escena musical sanjuanina sigue expandiendo sus fronteras. La cantante, actriz y creadora de contenido AnitaPau presentó oficialmente “Duelo”, su más reciente lanzamiento. Se trata de una pieza íntima y emocional que aborda la vulnerabilidad de atravesar procesos personales y la presión interna que conlleva el crecimiento artístico.

En diálogo con DIARIO HUARPE, la artista explicó el origen de esta canción grabada en octubre de 2025 junto al productor Chris Anderson. “Quería mostrar lo que sentía y lo que deben sentir muchos artistas: estamos tan enamorados de lo que hacemos que llega un punto que nos termina doliendo un poco, ya sea por estar lejos de casa o sentir que nunca es suficiente”, confesó.

Instalada en plena Capital Federal, AnitaPau describe su presente como un esfuerzo constante. “Buenos Aires es inmenso y es levantarse todos los días a ver qué puedo hacer, a dónde ir o qué mejorar”, relató la joven. A pesar de la distancia con su familia y los amigos con los que compartía sus lanzamientos en San Juan, asegura no arrepentirse: “Estoy convencida de que si uno trabaja y es constante, las cosas se terminan dando”.

La artista sanjuanina busca su lugar en Buenos Aires.

El recibimiento de “Duelo” ha sido profundamente sensible. Según comentó la artista, ha recibido mensajes de muchas personas que empatizan con la situación, especialmente colegas del ámbito artístico. “Hago música para transmitir un mensaje y acompañar procesos de la vida. Estoy logrando crear conexiones a través de eso”, afirmó emocionada.

Con una propuesta que combina el pop con diversas sonoridades y una fuerte impronta escénica, AnitaPau ya proyecta el siguiente paso en su carrera. Mientras continúa trabajando con productores locales y se abren puertas para distintas presentaciones en vivo, la sanjuanina adelantó sus intenciones de dar un salto mayor: “Tengo ganas de arrancar un álbum o un EP próximamente. Me siento confiada con lo que estoy haciendo”.

La postada de Duelo.