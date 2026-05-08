La Ciudad de San Juan se convierte este fin de semana en el epicentro del atletismo nacional. Franco Oro, organizador de la competencia, brindó detalles sobre la cuarta fecha del calendario nacional de ruta, que incluirá una prueba competitiva de 10 kilómetros y una participativa de 5 kilómetros.

"En la carrera puede participar cualquier persona", explicó Oro, aclarando que en el caso de los menores se requiere autorización de los padres. El evento ha generado una gran expectativa: "Hay 800 corredores y estimamos que vamos a llegar a los 1000 corredores con las personas que están consultando para anotarse durante las acreditaciones del sábado", señaló el organizador.

El circuito de los 10K será este domingo desde las 9 horas y tendrá como punto de partida la Avenida Ignacio de la Roza, dirigiéndose luego por Avenida Rawson hacia Juan Jufré. Desde allí, los atletas continuarán hacia el oeste hasta Avenida España, para luego tomar dirección sur hacia calle 25 de Mayo, Urquiza y Córdoba, finalizando el ingreso por calle Caseros hasta la meta.

Por su parte, los 5K comenzará desde las 9.15 horas y realizarán un trayecto similar pero con un retome en calle Las Heras para conectar con el tramo final hacia la llegada en Caseros y Central.

Uno de los grandes atractivos de esta fecha nacional es la importante recompensa económica para los ganadores de la categoría general de 10 kilómetros, tanto en hombres como en mujeres. "La premiación para el primer puesto es de 500.000 pesos, partiendo de esa cifra hacia abajo para los siguientes puestos", confirmó Oro.

Las acreditaciones obligatorias se realizarán el sábado de 10 a 18 horas, momento en el que también se tomarán las últimas inscripciones presenciales para aquellos que no pudieron realizar el trámite online a través del Instagram "Ciudad 10K San Juan". "Vienen atletas de otros lugares, estamos muy ansiosos por recibir esta fecha acá", concluyó el organizador.

Premios, tanto en femenino como en masculino

Primer premio: $500.000

Segundo premio: $300.000

Tercer premio: $150.000

Cuarto premio: $100.000

Quinto premio: $50.000