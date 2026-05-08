L-Gante fue acusado de estafa en Uruguay y piden que lo metan preso

Elián Valenzuela se encuentra nuevamente en una situación comprometida tras recibir una denuncia formal en Uruguay,. El periodista Gustavo Descalzi reveló que los problemas legales se originaron por incumplimientos en presentaciones programadas en Bella Unión, Artigas, Tacuarembó, Salto y El Tala.

Según explicó el cronista, "Elián Valenzuela tiene un proceso abierto aquí en Uruguay por una serie de shows por los que cobró dinero y no vino a hacer", lo que genera una gran incertidumbre sobre su futuro.

La acusación señala que los organizadores del evento realizaron inversiones significativas para garantizar los recitales del músico. Descalzi afirmó que "Los representantes de Elián le mintieron a estos empresarios que contrataron a L-Gante porque él no podía salir del país" y detalló que se solicitó el alquiler de instrumentos, una combi y hasta un avión privado. A pesar de estos preparativos y de la gran expectativa del público, el artista nunca llegó a cruzar la frontera.

El impacto económico para los empresarios fue directo, ya que las entradas estaban agotadas. El periodista relató que "Imaginate que L-Gante mandaba los videos de promoción y nunca vino. El día del show les dijeron que L-Gante no podía viajar. Estaban bien vendidos los shows y tuvieron que devolverle la plata a la gente", para intentar calmar el descontento de los seguidores.

A esto se suman los gastos de alojamiento, sobre los cuales Descalzi remarcó que "Ya le habían contratado todo lo que te conté y además el hotel cinco estrellas que pidieron" por lo que la denuncia es por estafa y apropiación indebida.

De comprobarse estos hechos, el panorama es sombrío para el músico. La escala penal para estos delitos contempla desde un mes hasta seis años de prisión. Esto significa que si la justicia uruguaya avanza con la investigación, existe una posibilidad real de que el referente de la cumbia 420 regrese tras las rejas.