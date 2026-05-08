Un tratamiento revolucionario podria curar la artrosis para siempre

La medicina tradicional siempre consideró que el desgaste de las articulaciones no tenía vuelta atrás. Sin embargo, un descubrimiento reciente está cambiando el paradigma global. El Dr. Norberto Furman se mostró sumamente optimista al respecto y afirmó que “Esta es la mejor noticia que he dado en muchísimos años, el fin de la artrosis. A ver si nos entendemos. Fin de la artrosis, artrosis de cadera, de rodilla, de columna”. Según el especialista, los avances demuestran que “La artrosis no sería irreversible… y la ciencia lo está demostrando. Al inhibir una proteína, el cuerpo vuelve a activar su capacidad natural de regeneración. Esto cambia todo: ya no hablamos solo de calmar el dolor, hablamos de reparar el problema desde la raíz”.

El centro de esta investigación se encuentra en la Universidad de Stanford, donde identificaron el papel de una enzima específica vinculada al envejecimiento. Furman detalló que “La artrosis es el desgaste del cartílago y se ha descubierto en un estudio que se hizo en la Universidad de Stanford, que hay una proteína que se llama 15-PGDH que es la que inflama y favorece el desgaste de los cartílagos. A esta proteína la contrarrestaron con unas moléculas que son prostaglandinas que hacen que se anule, deje de boicotear esta proteína al cartílago. Al dejar que esto no se inflame tanto, permite que se regenere el cartílago, que crezca el cartílago”. La codirectora de este trabajo, Nidhi Bhutani, calificó los resultados obtenidos como “Extraordinario”.

Las pruebas de laboratorio ya arrojaron resultados exitosos en tejido humano real. El médico argentino explicó el procedimiento que siguieron los investigadores: “Cuando sacaban el cartílago desgastado y lo reemplazaban por una prótesis, ese cartílago lo ponían en un laboratorio y hacían que actúe estas moléculas de prostaglandinas y contrarrestaba, hacía que esta proteína no actúe, no le permitía que se inflame, que boicotee a ese cartílago y este cartílago empezaba a regenerarse y a crecer”. Este hito alcanzó tal relevancia que “Esto fue publicado en la revista Science, una de las revistas más prestigiosas de la comunidad médica”.

Otras instituciones como la Universidad de Northwestern y la Universidad de Chile también avanzan en soluciones similares, como biomateriales y biofármacos acelulares. La investigadora Helen Blau destacó la importancia de este cambio de enfoque señalando que “Es una manera nueva de regenerar tejido adulto y tiene un potencial clínico significativo para tratar la artrosis debida a la edad o a lesiones”. No se trata simplemente de un alivio temporal, sino de una recuperación de la calidad de vida de los pacientes.

Aunque el tratamiento aún transita etapas experimentales, el horizonte es esperanzador. Furman anticipó que “Falta poco para que se terminen los estudios que ya están muy avanzados y cuando ya salga, saldrá a toda la comunidad médica para que tu traumatólogo pueda aplicártelo”. La clave reside en comprender que el organismo tiene herramientas propias que pueden ser reactivadas. El experto concluyó que “Todavía está en investigación, pero el mensaje es claro: tu cuerpo sí tiene potencial de regenerarse… si le das el entorno correcto”.