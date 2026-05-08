El clima en el vestuario del Real Madrid se vio sacudido por un grave incidente que derivó en una medida económica sin precedentes. El club español anunció este viernes que aplicará una multa de 500.000 euros tanto a Federico Valverde como a Aurélien Tchouaméni tras la escandalosa pelea que protagonizaron.

A través de un comunicado oficial, la institución merengue confirmó la sanción: “El Real Madrid ha resuelto imponer una sanción económica de quinientos mil euros a cada jugador”. Según explicaron desde el club, ambos futbolistas aceptaron la medida y manifestaron su total arrepentimiento ante el cuerpo técnico, sus compañeros y la afición.

Parte médico y baja para el Clásico

La peor parte del enfrentamiento físico se la llevó el uruguayo Valverde. Tras los golpes recibidos en el vestuario, el mediocampista sufrió un corte en la cabeza que obligó a su traslado a un centro asistencial. Los servicios médicos del club le diagnosticaron un traumatismo craneoencefálico.

Debido a la gravedad del cuadro, el "Halcón" deberá permanecer en reposo absoluto en su domicilio entre 10 y 14 días, siguiendo los protocolos médicos para este tipo de lesiones. De esta manera, el jugador quedó oficialmente descartado para el esperado clásico contra el Barcelona.

Disculpas institucionales

Pese a la violencia del cruce, el Real Madrid buscó llevar calma asegurando que la relación entre los implicados ha intentado recomponerse. “Los jugadores han mostrado su total arrepentimiento por lo sucedido y se han disculpado entre ellos”, añade el mensaje difundido en las redes sociales del club. No obstante, la magnitud de la multa económica refleja la gravedad con la que la dirigencia tomó este altercado que empaña la actualidad del equipo madrileño.