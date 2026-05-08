Adabel Guerrero se cansó y reveló la verdad de sus infidelidades

Tras la confirmación de su alejamiento de Martín Lamela, Adabel Guerrero decidió romper el silencio para despejar las dudas que rodean su presente sentimental. La bailarina se mostró cansada de las especulaciones que circulan en los medios sobre su vida privada. Ella aseguró que “Se dijo que estaba con uno, con otro...no sé para qué miércoles buscan si estoy o no de novia... quieren sumar pimienta a la novela”.

Uno de los nombres que más resonó en los últimos días fue el de un allegado a Valeria Archimó, con quien se la vinculó emocionalmente. Sin embargo, Adabel fue categórica al desmentir esta versión. Explicó que “Chicos, lo conozco a Rodrigo porque es amigo, ha venido a ver el show, fuimos a cenar pero nada más. No hubo nada, ni mensajes, nada. Doy la nota porque no me gusta salir corriendo pero no tengo ganas de profundizar”.

La decisión de terminar el vínculo no fue sencilla ni repentina, sino el resultado de un proceso interno que llevó mucho tiempo. La artista confesó que “Fueron meses largos, difíciles. Me cuesta mucho la idea de la separación pero hacía tiempo que lo venía pensando. No me animaba, lo veía como algo muy lejano... quería esperar a que Lola tuviera 15 años”. La prioridad de Adabel siempre fue el bienestar de su hija, aunque entendió que sostener una pareja desgastada no era el camino correcto. Sobre los motivos del final, señaló que “La relación no venía bien, no me estaba sintiendo bien pero había cosas en el medio y tenía que priorizar también lo que yo sentía. Yo quería cuidar a Lola pero si no estoy bien, tampoco es buen ejemplo para ella”.

El clima se tensó aún más luego de un sugestivo mensaje publicado por su exmarido en redes sociales, el cual alimentó los rumores de traición. Lejos de entrar en una guerra mediática, ella intentó comprender la reacción del padre de su hija. Comentó que “Me dolió y me sorprendió pero lo entiendo. Si me pongo en su lugar, debe ser molesto que se diga de uno u otro... ante la duda o el enojo, le salió eso”. A pesar del impacto emocional del texto compartido por Lamela, mantuvo su postura de empatía. Repitió que “El posteo de Martin me dolió y me sorprendió pero lo entiendo. Debe ser molesto que se diga que estuve con todos”.