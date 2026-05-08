Un apostador de San Juan se convirtió en protagonista del último sorteo del Quini 6 al ganar un premio cercano a los $10 millones en la modalidad “Siempre Sale”. El hecho ocurrió en el sorteo número 3371, realizado el 6 de mayo, y generó expectativa en la provincia.

El jugador logró acertar cinco de los seis números de la combinación, quedando a un solo acierto de llevarse el pozo mayor. Los números favorecidos fueron 00, 05, 07, 30 y 40, mientras que el 25 quedó fuera de su jugada, lo que le impidió alcanzar el premio máximo.

A pesar de ello, el resultado le permitió acceder a un monto significativo: según informó la Caja de Acción Social, el premio asciende a $9.298.203, una suma que igualmente representa un cambio importante en su situación económica.

La modalidad “Siempre Sale” se caracteriza por garantizar ganadores en cada sorteo, incluso cuando no hay seis aciertos, distribuyendo el pozo entre quienes logran la mayor cantidad de coincidencias. En este caso, el sanjuanino se destacó entre los apostadores al ubicarse entre los mejores resultados.

El ganador tendrá tiempo hasta el 21 de mayo de 2026 para presentarse a reclamar el premio, cumpliendo con los requisitos establecidos por el organismo oficial. Mientras tanto, el caso vuelve a poner a la provincia en el centro de la escena por la fortuna en juegos de azar.