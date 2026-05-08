México adelanta las vacaciones y los alumnos tendrán tres meses de descanso

En un anuncio que sorprendió a las familias, se confirmó una modificación profunda en el calendario lectivo de México para este año. El Gobierno decidió “terminar el año escolar ¡40 días antes!” de lo previsto originalmente. Esta medida se tomó justo una semana antes del esperado “debut” en la Copa del Mundo.

De acuerdo al cronograma oficial, el receso escolar será entre el “5 de junio” y el “31 de agosto” para todos los niveles. Esto representa un cambio histórico, ya que serán “casi tres meses de vacaciones para los nenes” en todo el país.

El regreso a la rutina ocurrirá recién a finales de agosto, permitiendo que la comunidad disfrute del evento deportivo sin obligaciones pendientes.