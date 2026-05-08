Nicolás Cabré no se guardó nada y le tiró un palito a Benjamín Vicuña

A casi un año de que la China Suárez se mudara a Turquía junto a Mauro Icardi, Nicolás Cabré rompió el silencio sobre la distancia que lo separa de Rufina. La preadolescente decidió instalarse con su mamá en Estambul, dejando atrás no solo a su papá, sino también a su escuela, sus amigos y gran parte de su rutina en Argentina.

En una reciente entrevista con Sebastián Wainraich en el programa Vuelta y Media, el actor mostró una postura madura y comprensiva frente a la decisión. El artista expresó que "Aprendí que no tenés que ser un palo en la rueda frente a decisiones que a veces pueden gustarte más o menos".

Acompañar el crecimiento de su hija es la prioridad absoluta para el actor por sobre cualquier otra circunstancia. Según explicó detalladamente en la charla, "Ella está conociendo otro idioma, otra cultura, y yo tengo claro que desde mi lugar tengo que apoyar las decisiones que tome. Yo siempre tuve claro que la prioridad siempre es, fue y será Rufina".

Además, remarcó que su rol como padre es estar presente para ella sin poner condicionamientos previos. En este sentido, el intérprete sostuvo que "Yo te puedo plantear dos panoramas y vos decís 'A o B'. Y el que sea, yo voy a estar y la voy a apoyar".

Sobre el vínculo diario a pesar de los miles de kilómetros, el actor dio precisiones sobre cómo mantienen el contacto permanente. Cabré explicó que "Va y viene, hablamos todo el día… La extraño, pero la apoyo y valoro lo que hace. El contexto en el que ella está es completamente diferente y dejó a todos sus amigos, no solo a mí. Tiene amigos nuevos, otro idioma, otro mundo completamente diferente".

Finalmente, reflexionó sobre el aprendizaje personal que le deja esta situación y la actitud que decidió tomar ante los cambios lógicos de la vida. El actor concluyó que busca "Entender que no todo es color de rosa, pero eso es parte también de la vida. Y entender que hoy mi lugar está un poco más lejano y que hay cosas que yo no puedo resolver. Pero todo me ayuda a tratar de ser mejor, que es lo único que quiero".