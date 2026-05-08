El 13 de mayo definirán si el nene de cuatro años rawsino tenía cocaína

La investigación por el presunto caso de intoxicación con cocaína de un menor en San Juan tendrá una semana decisiva. El próximo 13 de mayo se conocerán los resultados de los análisis de sangre realizados por el Equipo Médico Forense del Poder Judicial, estudios que determinarán oficialmente si el niño tenía o no rastros de cocaína en el organismo.

Según trascendió, las pericias serán clave para establecer si coinciden con el primer informe confeccionado en el Hospital Cantoni, donde los profesionales médicos dejaron asentado que el menor presentaba “rastros leves de cocaína”. Esa conclusión inicial motivó la intervención judicial y el avance de la investigación penal.

El dato fue confirmado por el fiscal Alberto Martínez a Diario Huarpe, en medio de una causa que generó fuerte repercusión pública y que mantiene bajo análisis la situación familiar del niño.

Además, el funcionario judicial indicó que el próximo 14 de mayo se desarrollará una Cámara Gesell al menor. La medida será incorporada como elemento probatorio dentro del expediente y buscará obtener información relevante para la investigación sin revictimizar al niño.

El caso también tomó notoriedad luego de que se conociera que el padre del menor posee antecedentes vinculados al narcomenudeo. De acuerdo con información, el hombre fue condenado en una causa federal por comercialización de estupefacientes y actualmente cumple prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial.

Con las pericias toxicológicas y la Cámara Gesell previstas para la próxima semana, la causa ingresará en una etapa clave para definir responsabilidades y avanzar en la reconstrucción de los hechos investigados.