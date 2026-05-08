La Caja de Acción Social anunció la realización de dos subastas públicas de vehículos y maquinaria que se llevarán a cabo el próximo 22 de mayo a las 16:30 horas, en la ciudad de San Juan. En total, se rematarán 14 unidades con precios base que comienzan desde los $400.000, lo que representa una oportunidad para adquirir bienes a valores por debajo del mercado.

Los remates se realizarán en la Gerencia de Préstamos, ubicada en calle Mendoza 451 sur, y reunirán movilidades provenientes de dos organismos estatales: el Departamento de Hidráulica y la Distribuidora Eléctrica de Caucete (DECSA).

En el caso de Hidráulica, se pondrán a la venta 11 unidades que incluyen camionetas, pick ups y maquinaria pesada. Entre los lotes más destacados figuran una Dodge D100 (1977) con base de $400.000, una Ford F100 (1979) desde $450.000, varias Ford F350 con bases de $600.000, y una excavadora John Deere 160 CLC (2006) con base de $4.000.000. También se ofrecerán camionetas como Toyota Hilux, Ford Ranger y un Jeep Cherokee, con valores que van desde los $500.000 a $800.000.

Por su parte, la subasta de DECSA incluirá tres vehículos: dos Volkswagen Saveiro (2006 y 2011) con bases de $700.000 y $1.000.000 respectivamente, y un camión Ford F4000 (1996) con base de $2.500.000.

Los interesados podrán inspeccionar las unidades entre el 18 y el 21 de mayo, de 14 a 18 horas. Los vehículos de Hidráulica estarán disponibles en el predio de calle Segundino Navarro 422 sur, en Capital, mientras que las unidades de DECSA se exhibirán en Diagonal Sarmiento 269, en Caucete.

En cuanto a la modalidad de pago, quienes resulten adjudicatarios deberán abonar en el acto una seña del 10% más un 10% de comisión de martilleros, mediante transferencia bancaria inmediata. El saldo restante deberá cancelarse dentro de los cinco días hábiles posteriores al remate.

Desde el organismo informaron que los interesados pueden solicitar más información a través del correo oficial o mediante contactos telefónicos habilitados, en el marco de una convocatoria que busca facilitar el acceso a vehículos y equipamiento a precios competitivos.