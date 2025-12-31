La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó la continuidad del bono de $70.000 para jubilados y pensionados durante enero de 2026. El anuncio incluye la actualización de todos los haberes y un calendario de pagos organizado según la terminación del documento de cada beneficiario.

El bono forma parte de los refuerzos económicos destinados a los adultos mayores para el primer mes del año, asegurando un ingreso adicional más allá del haber mensual habitual. Anses ya estableció las fechas precisas de pago, permitiendo que los jubilados puedan planificar sus finanzas de manera anticipada.

Las modificaciones alcanzan a todos los haberes y forman parte de la política del organismo para garantizar continuidad en los beneficios previsionales. Con la oficialización del cronograma, los jubilados podrán acceder al bono junto con su salario habitual sin retrasos ni confusiones.

El pago de enero 2026 se suma a los habituales cobros de haberes y otros refuerzos que Anses ha implementado durante 2025, consolidando el acompañamiento económico a los adultos mayores en el inicio de cada año.

Cuándo cobro la jubilación y pensión de Anses en enero 2026

El calendario de pagos se rige por el último número del DNI:

Haberes que no superan el mínimo

DNI terminado en 0: 9/1

DNI terminado en 1: 12/1

DNI terminado en 2: 13/1

DNI terminado en 3: 14/1

DNI terminado en 4: 15/1

DNI terminado en 5: 16/1

DNI terminado en 6: 19/1

DNI terminado en 7: 20/1

DNI terminado en 8: 21/1

DNI terminado en 9: 22/1

Haberes que superan el mínimo