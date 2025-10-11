La Anses anunció que la presentación de la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondiente al año 2025 puede realizarse ahora de manera digital. Esta iniciativa forma parte del proceso de modernización y digitalización de trámites que impulsa el organismo para facilitar el acceso y gestión de documentos esenciales.

Este trámite es fundamental para certificar que los niños y adolescentes beneficiarios cumplen con los controles requeridos en salud, educación y vacunación. Además, la entrega de la Libreta es imprescindible para cobrar el 20 % acumulado del complemento retenido durante el año anterior, un monto clave para los titulares.

Para realizar la presentación online, los beneficiarios deben ingresar a la plataforma oficial de Anses o a la aplicación “Mi ANSES”. El proceso estará habilitado hasta el 31 de diciembre de 2025, fecha límite para garantizar los beneficios asociados.

Pasos para completar el trámite digital

Acceder a “Mi ANSES” con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Entrar a la sección “Hijos” y luego a “Libreta AUH” para verificar que los datos estén completos.

Si falta información, se debe generar el formulario digital, que puede descargarse o enviarse por correo electrónico.

Imprimir el formulario con buena calidad y presentarlo en el centro de salud o la escuela para que lo firmen.

Tomar una foto clara del documento firmado (formato JPG, hasta 3 MB y con las cuatro esquinas visibles).

Subir la imagen en la misma sección de la página o la app y aguardar el correo de confirmación que valida la presentación.

En caso de dificultades con el trámite digital, los beneficiarios podrán acudir presencialmente a cualquier oficina de Anses sin necesidad de turno previo, o bien aprovechar los operativos móviles que recorren distintas regiones del país para facilitar el trámite.

Es importante destacar que la presentación de la Libreta AUH no solo garantiza el cobro del 20 % retenido durante 2024, sino que también es un requisito para acceder a la Ayuda Escolar Anual en muchos casos. No presentar la Libreta antes de fin de año implica perder estos beneficios y poner en riesgo la continuidad del beneficio.